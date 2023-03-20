Официальная версия гибели «приморского партизана» Александра Ковтуна вызывает сомнения

Записали в ваххабиты

– Никогда, ни при каких условиях Александр Ковтун, с которым я постоянно общалась почти до конца его жизни, не мог подписать согласие добровольно стать вагнеровцем. Я сама заполняла за Сашу по его настоянию анкету с просьбой о сдаче в плен украинцам. И сейчас докажу это документально.

Нашел меня он в июне, разыскивая правозащитницу Ларису Конокову (давно уж ей светлая память) и своего бывшего подельника. Говорил аккуратно и кратко: мол, мобильник появляется в камере, потом найдут, отнимут – и связь пропадет на полгода. Так что мы оба спешили. Когда стали общаться аудио, отчетливо были слышны голоса заключенных, звук ударов кружек о стол, суета на нарах. Воспринимается остро, когда прямо из ада доносится живой человеческий голос, а ты слушаешь в своем равнодушно-постельном раю, давясь шоколадкой.

Отсидел Саша 12, осужден был на 25, пережил все возможные пытки, давно стал спокоен и ровен. Ничего не просил:

«Да я не про помощь вообще, написал, думал выразить благодарность, а человека нет в живых уже... ну и вам спасибо за деятельность вашу, а срок мне дали огромный 25 лет и увезли сидеть на Урал».

Прислал потом фото: прекрасное умное лицо; сам над собой посмеивался – совсем молодой еще парень:

«Урал волосы забрал! (так я шучу)».