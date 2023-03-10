Вопрос ребром: кому на Руси жить хорошо?

Ровно 160 лет назад поэт Николая Некрасов начал работу над своей последней поэмой «Кому на Руси жить хорошо». «Собеседник» выяснял у известных россиян, кому в сегодняшней России хорошо живется.

Людмила Нарусова, сенатор

– Ответ остался таким же, какой следует из поэмы Некрасова. Та же несправедливость, та же нищета в «богатой» России. Когда слышу, как с «праведным гневом» обрушиваются на великую певицу Аллу Пугачеву, которая посмела назвать «холопами» тот народ, который рабски подчиняется, вспоминаю знаменитые строки из поэмы: «Люди холопского звания – сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господа».

Александр Проханов, писатель

– Хорошо живет тот, кто чувствует свою связь с Родиной, с ее великой, прекрасной, мучительной и трагичной историей, полной слез, крови и восхитительных озарений.

Александр Шпагин, кинокритик

– Хорошо жить на Руси людям креативным, не умеющим и не любящим отдыхать. В советское время таким был певец Иосиф Кобзон, сегодня это режиссер Федор Бондарчук. Они бывают и гедонистами, и «бухариками», как, например, актер Михаил Ефремов. Эти люди настолько энергичны, что, кажется, они имеют трех или четырех двойников. В свое время так жил Армен Джигарханян, последние 20 лет – Дима Быков*.

Виктория Токарева, писатель

– В поселок, где я живу, приезжает иногда молдаванин Колька. У него машина-лавка. Он раскладывает и продает красиво сложенные апельсины, мандарины, помидоры, в машине есть и холодильник, в нем мясо, творог и всё-всё. Я как-то его спросила: «Ты ездишь по Подмосковью – люди живут плохо?» Он ответил: «Тот, кто умеет поднять задницу и работать – живет хорошо».

*Российские власти считают иноагентом