Вопрос ребром: кому на Руси жить хорошо?
К 100-летию одноимённой поэмы Николая Некрасова, собеседник задал этот же вопрос известным россиянам
Ровно 160 лет назад поэт Николая Некрасов начал работу над своей последней поэмой «Кому на Руси жить хорошо». «Собеседник» выяснял у известных россиян, кому в сегодняшней России хорошо живется.
Людмила Нарусова, сенатор
– Ответ остался таким же, какой следует из поэмы Некрасова. Та же несправедливость, та же нищета в «богатой» России. Когда слышу, как с «праведным гневом» обрушиваются на великую певицу Аллу Пугачеву, которая посмела назвать «холопами» тот народ, который рабски подчиняется, вспоминаю знаменитые строки из поэмы: «Люди холопского звания – сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господа».
Александр Проханов, писатель
– Хорошо живет тот, кто чувствует свою связь с Родиной, с ее великой, прекрасной, мучительной и трагичной историей, полной слез, крови и восхитительных озарений.
Александр Шпагин, кинокритик
– Хорошо жить на Руси людям креативным, не умеющим и не любящим отдыхать. В советское время таким был певец Иосиф Кобзон, сегодня это режиссер Федор Бондарчук. Они бывают и гедонистами, и «бухариками», как, например, актер Михаил Ефремов. Эти люди настолько энергичны, что, кажется, они имеют трех или четырех двойников. В свое время так жил Армен Джигарханян, последние 20 лет – Дима Быков*.
Виктория Токарева, писатель
– В поселок, где я живу, приезжает иногда молдаванин Колька. У него машина-лавка. Он раскладывает и продает красиво сложенные апельсины, мандарины, помидоры, в машине есть и холодильник, в нем мясо, творог и всё-всё. Я как-то его спросила: «Ты ездишь по Подмосковью – люди живут плохо?» Он ответил: «Тот, кто умеет поднять задницу и работать – живет хорошо».
*Российские власти считают иноагентом