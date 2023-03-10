Логотип Sobesednik.ru
В понедельник, в 17:04

Комиссия по борьбе с лженаукой продолжает работать

К счастью её не ликвидировали, но переподчинили

Фото: pixabay

Российское научное сообщество и просто людей думающих на днях удивила новость: якобы в Российской академии наук (РАН) посягнули на святое – надумали упразднить комиссию по борьбе с лженаукой. «Собеседник» связался с ее председателем – академиком РАН, доктором физико-математических наук, профессором Евгением Александровым.

– К счастью, комиссию пока не ликвидировали, но «переподчинили» – теперь она подчиняется не президиуму РАН, а ее экспертному совету, – прокомментировал слухи ученый. – В чем смысл таких перестановок – неизвестно. Мне, руководителю комиссии с 2012 года, этого никто не объяснил. Новый президент РАН Геннадий Красников о своем решении не сказал ни слова, хотя я с ним недавно разговаривал. А беседовали о том, что мне в апреле стукнет уже 87 лет и что нужно меня освобождать от должности. Он ответил, что освободит, только если есть преемник. А преемник есть, и я его ему назвал.

– Поделитесь с нами? 

– Ох, не хотел раньше времени, но вашей газете... Васильев Виктор Анатольевич (тоже академик РАН и президент Московского математического общества. – Авт.). Очень здравомыслящий человек. Но что толку: Геннадий Яковлевич записал его имя в блокнот, а я так и остаюсь на посту. 

– Может, на вас вся комиссия держится? Я знаю: вокруг нее плетут интриги и ее правда хотят ликвидировать – те, кто не против лженауки, а очень даже за.

– Несомненно! Интриги и попытки закрыть сопровождали нашу комиссию со дня ее основания в 1998 году. А все почему? Потому что лженаука – обещание какого-то чудо-оружия или чудо-лекарства – дело крайне прибыльное, на это из бюджета средства утекают рекой. На ТВ – засилье экстрасенсов, шарлатанов. И не только там: представляете, спецслужбы привлекали их для расследований! Это откровенное лоббирование шарлатанов очень серьезными людьми.

Теги: #РАН, #Наука

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Политика 3 дня назад

Сергей Фургал: Посмотрим, кто в итоге будет сидеть и как жизнь повернётся

Политика 22 часа назад

Нежелательная прозрачность

Политика 22 часа назад

Вторая политическая

Политика 23 часа назад

Буря в песочнице. Как либералы и Z-патриоты ищут «пятые колонны» в своих рядах

Политика 1 день назад

«Мы предлагаем освободить, они – уничтожить»

Политика 1 день назад

Две минуты на приговор. Как в суде объявлялось решение по делу Димы Иванова

Политика 1 день назад

Турецкий транзит

Общество 1 день назад

Со всеми неудобствами

Политика 1 день назад

Вячеслав Володин: из аграриев на Олимп

Политика 2 дня назад

Сергей Галанин: Беда с нами со всеми

Общество 3 дня назад

Вопрос ребром: кому на Руси жить хорошо?

Политика 3 дня назад

Сергей Фургал: Посмотрим, кто в итоге будет сидеть и как жизнь повернётся

Политика 3 дня назад

«Ара русул канонс!» Как проходили протесты в Грузии

Общество 4 дня назад

Пригреть змею на груди. Как Россияне делают экзотических животных героями блогов

Политика 4 дня назад

ООН против России. Чем чреваты для нашей страны международные акты осуждения

Общество 4 дня назад

«Важно просто любить людей вокруг»: три судьбы Петербургских долгожителей

Политика 6 дней назад

Глеб Павловский: Мы жили увлекательно, как в кино

Расследование 6 дней назад

С божьей помощью мэра Собянина

Политика 1 неделю назад

Как Сергей Шойгу попал в большую политику и стал министром обороны

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика