«Важно просто любить людей вокруг»: три судьбы Петербургских долгожителей

После глаукомы, закончившейся слепотой, Владимир Михайлович научился абсолютно точно ориентироваться в квартире, с тросточкой спускается по ступенькам парадного, изредка выходит на улицу. Он говорит, что после потери зрения стал внимательнее относиться к звукам: музыке, словам. Очень любит слушать «голоса-колокольчики» – песни Легкоступовой, Сенчиной, Толкуновой. Обожает радио, жалеет, что не подружился с интернетом, часто слушает истории о судьбах людей, радиопостановки.

Родился в голодном 1943 году и всю жизнь прожил с мамой, которая умерла в возрасте 97 лет. В блокадном Ленинграде та работала в госпитале. Владимир Михайлович рассказывает, что там же они с мамой и спали – на кухне, на остывающих газовых плитах. Постоянный холод и голод пропечатались в подсознании на всю жизнь.

А еще с того времени сохранилась очень тесная связь с мамой.

– Мы не сказали друг другу за всю жизнь ни одного резкого слова, – говорит Рожков. – Да, я жалею, что в свое время не женился, родной человек рядом – это и есть счастье. Но как я мог сказать маме, что ухожу от нее?

Владимир Михайлович вспоминает, что учился с первого по третий класс в одной школе с будущими знаменитыми режиссерами Львом Додиным и Сергеем Соловьевым.

– Да, помню это время, – улыбается он. – У Додина дома как-то пили чай с сушками.

Инженер по специальности, он всегда хотел быть историком или психологом, но не получилось: жизнь была трудной, надо было срочно получать специальность, и после школы он пошел в техникум. Ни о чем в жизни Владимир Михайлович не жалеет, говорит, что старался жить так, чтобы никому не делать зла, не совершать подлостей.

– Не умножал скорбь, которой и так в жизни немало, – философски заключает он. И гостеприимно зовет на кухню пить чай с любимыми сушками.