Пригреть змею на груди. Как Россияне делают экзотических животных героями блогов
Звери-экзоты в соцсетях – это подписчики, лайки, деньги, а еще способ повысить свою самооценку и значимость в глазах окружающих
Корреспондент «Собеседника» заметила в блогах необычных питомцев и расспросила экспертов, что они думают об этом явлении.
Лесной кот Барсик
Барсика можно принять за обычного толстенького котика, но если присмотреться получше, то трудно не заметить его родство с лесным котом. Круглая морда, короткая шея, характерная форма тушки говорят о генетической связи с диким представителем семейства кошачьих.
«Мама» Барсика и автор блога о нем на канале «Дзен» Татьяна Тумилевич из поселка Чкалова Пермского края повстречала свое солнце в 2021 году.
– Однажды около котельной я положила рыбьи головы, он их учуял и пришел. Он был подростком, маленьким, худеньким, схватил одну голову и убежал в кусты. Я все лето приносила ему к котельной рыбу и мясо, и так мы с ним общались, – рассказывает Татьяна.
Кот категорически ее не подпускал, и женщина стала ставить тарелки ближе к дому, а однажды она протянула руку и погладила Барсика – он не возражал. Сейчас кот живет у нее в доме, у него своя берлога в полуподвальном помещении – вместе со всеми он находиться не хочет и дает себя погладить только Татьяне.
– Он боится громких звуков, даже чайника. Однажды я громко чихнула и его напугала, он рванул. Барсик постоянно оглядывается, он очень пугливый и осторожный, – рассказывает хозяйка кота.
О том, что он лесной кот, женщина узнала от своих подписчиков. Правда, скорее всего только один из родителей Барсика – дикий, а второй, вероятно, домашняя кошка, об этом по словам Татьяны, говорят белые пятна на лапах, у диких кошек таких нет.
Барсик обладает независимым характером, почти весь день гуляет и домой приходит поесть и переночевать.
– Для меня это хобби, мне просто интересно этим заниматься, – говорит Татьяна про блог. – Вся жизнь нашей семьи завязана на Барсике.
Барсику пишут комментарии жители Колумбии, Бразилии, Австралии, Кореи. Его показывали по американскому телевидению.
Медведь Мансур
У медведя Мансура на YouTube 259 тысяч подписчиков. В онлайн-режиме жизнь мишки снимают и транслируют три видеокамеры. Восемь лет назад маленького Мансура неизвестные подбросили к калужскому аэродрому. Сотрудники не смогли проигнорировать малыша, попавшего в беду, летчик Андрей Иванов стал для него приемным папой.
– Мы рассматривали вариант вернуть его в дикую природу, но ученые его не взяли – он уже был ориентирован на человека и в природе не выжил бы. В обычных зоопарках медведей навалом, а в зверинец мы не готовы были его отдать: условия содержания там ужасные, – рассказывает Андрей.
Сейчас Мансур на вольерном содержании, в его распоряжении полгектара земли: участок леса, берлога, бассейн. Медведя содержат за счет пожертвований. Первое время были разрешены посещения Мансура, на него можно было посмотреть вблизи вживую, но позже Андрей и его команда от этого отказались, чтобы не нервировать животное.
Иванов говорит, что решение оставить медведя было вынужденным, а вообще он не понимает тех, кто заводит крупных диких и экзотических животных: «Дома даже крупную собаку тяжело держать, про пантеру я молчу».
Пантера Луна
Девушка Вика из Сибири (город она скрывает) это мнение не разделяет. Ее пантера Луна собрала в соцсети «ВКонтакте» полмиллиона подписчиков. Черная красавица родилась в передвижном зоопарке, на седьмой день мама-пантера отказалась кормить дочь. Виктория забрала малышку к себе, выкормила из бутылочки и выкупила. Сейчас Луша весит больше 20 килограммов.
Первое время Луна с ее семьей – «мамой» Викторией, ее мужчиной и ротвейлером Вензой – жили в квартире, сейчас снимают дом. Собаку и пантеру постоянно вывозят на машине погулять на природе, их игры в лесу – частый сюжет видео, которые снимает их хозяйка.
У Луняши отличные отношения с Вензой, которая участвовала в ее воспитании, и с хозяевами, но к чужим людям и ко всему новому пантера относится с опаской. Любит, когда ее гладят по животу, сырое красное мясо и лежать на постели хозяев, как и все кошки.
Многие задаются вопросом: каково пантере в сибирские морозы? Виктория отвечает, что Луне комфортно: один из ее родителей – дальневосточный леопард, ее питомица не южных кровей.
Пума Месси
Пума по кличке Месси живет у семейной пары из Пензы. Большого кота Саша и Маша выкупили в 2015 году у Саранского контактного зоопарка. У Месси проблемы с суставами, цистит, и, по утверждению пары, жить в дикой природе он не может, как и в вольере.
Первое время Саша, Маша и Месси ютились в однушке, а потом переехали в большой дом с просторной территорией. Хозяева водили пуму к дрессировщику собак, животное знает и выполняет многие команды – например ест Месси только с разрешения Саши после слова «можно».
Кота заваливают подарками и придумывают ему активности. Один из хитов – видео, где Месси моют в ванне, он не сопротивляется и почти не рычит. Кот издает характерный для пум звук, который похож на кряканье. Самые близкие отношения у Месси с «папой» Сашей. Пума его вылизывает, трется, нетерпеливо ждет, когда тот уходит по делам, и спит с ним в обнимку.
Чувства к «маме» Маше сдержанные: видно, что Месси отчетливо понимает, что она в их семейной иерархии не главная и ее можно, например, куснуть за ногу во время приготовления обеда, чтобы поторапливалась.
Подписчики и комментаторы Месси делятся на два лагеря: тех, кто умиляется и хвалит пару, которая «спасла» дикого кота, и тех, кто осуждает их за пиар на животном. Месси – один из самых рейтинговых экзотических питомцев Рунета, но на запрос «Собеседника» о заработках Месси его владельцы не ответили.
Пантеру нельзя, шиншиллу можно
Президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев говорит, что ситуация с экзотами за последние 15–20 лет сильно не поменялась, предпочтения у россиян те же. Спросом пользуются еноты, шиншиллы, черепахи, змеи, кайманы, вараны... хотя не все даже из этого короткого списка – в рамках закона, не говоря уже о крупных диких животных, тех же пумах и пантерах.
– Начиная с 2019 года в России вышла целая серия законодательных актов о защите животного мира. Диких животных, пресмыкающихся и птиц в принципе нельзя ввозить физлицам, продавать физлицам и содержать физлицам. Но у нас не до конца разработана ответственность – административная, уголовная, судебная, – отмечает Дементьев.
По его словам, намного острее стоит вопрос со специалистами, которые работают с разрешенными экзотами: заводчиками, ветеринарами... Скажем, приобрести здоровую, с хорошей генетикой шиншиллу и наблюдать ее у компетентного ветеринара сложно.
– Люди заводят диких и экзотических животных, чтобы подчеркнуть свою статусность, исключительность, особое положение в обществе, – уверен ветеринарный врач Михаил Шеляков. – Но они не справляются, и животное оказывается на улице.
Ветеринар обращает внимание, что экзотика экзотике рознь. Обеспечить условия содержания для лисы, зверя средней полосы России, в частном доме с участком вполне реально, а для обитателя пустынь варана нужен специальный террариум – определенные температура, влажность, количество ультрафиолета.
По словам ветеринара Шелякова, «надрессировать можно кого угодно», главное – чтобы люди понимали: экзотическое животное требует несоизмеримо больше усилий, чем собака или кошка, и, если оно нанесет вред другому животному или человеку, за это придется ответить, а звездный звериный блог – дело уже десятое.