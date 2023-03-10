Пригреть змею на груди. Как Россияне делают экзотических животных героями блогов

– Однажды около котельной я положила рыбьи головы, он их учуял и пришел. Он был подростком, маленьким, худеньким, схватил одну голову и убежал в кусты. Я все лето приносила ему к котельной рыбу и мясо, и так мы с ним общались, – рассказывает Татьяна.

Кот категорически ее не подпускал, и женщина стала ставить тарелки ближе к дому, а однажды она протянула руку и погладила Барсика – он не возражал. Сейчас кот живет у нее в доме, у него своя берлога в полуподвальном помещении – вместе со всеми он находиться не хочет и дает себя погладить только Татьяне.

– Он боится громких звуков, даже чайника. Однажды я громко чихнула и его напугала, он рванул. Барсик постоянно оглядывается, он очень пугливый и осторожный, – рассказывает хозяйка кота.

О том, что он лесной кот, женщина узнала от своих подписчиков. Правда, скорее всего только один из родителей Барсика – дикий, а второй, вероятно, домашняя кошка, об этом по словам Татьяны, говорят белые пятна на лапах, у диких кошек таких нет.

Барсик обладает независимым характером, почти весь день гуляет и домой приходит поесть и переночевать.

– Для меня это хобби, мне просто интересно этим заниматься, – говорит Татьяна про блог. – Вся жизнь нашей семьи завязана на Барсике.

Барсику пишут комментарии жители Колумбии, Бразилии, Австралии, Кореи. Его показывали по американскому телевидению.