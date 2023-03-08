Жарить шашлыки стало проще

С 1 марта вступили в силу новые правила сжигания листвы и мусора, а также установки мангалов на дачах. МЧС отказалось от жестких и невыполнимых нормативов, сделав их более реальными.

Раньше согласно требованию МЧС расстояние от мангала до построек должно было составлять 50 метров. Это нонсенс, учитывая, что большинство дачных участков в России площадью всего шесть соток, тридцать на двадцать метров.

Фактически дачные шашлыки были вне закона. Теперь это расстояние составляет всего 5 метров – в общем, жарь не хочу. Зона очистки от горючих материалов должна быть не менее 2 метров. Новые правила распространяются на все виды шашлычниц.

Правила сжигания листвы и мусора в баках тоже изменились в лучшую сторону. Металлическая емкость должна стоять на расстоянии не менее 7,5 метров от построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственника, и зона очистки вокруг должна быть минимум 5 метров. Если же сжигание будет происходить на открытой местности, разрешенное расстояние до построек – 15 метров.