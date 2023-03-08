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08.03.2023

Жарить шашлыки стало проще

Уже действуют новые правила установки мангалов на дачах и сжигания листвы с мусором

Фото: Global Look Press

С 1 марта вступили в силу новые правила сжигания листвы и мусора, а также установки мангалов на дачах. МЧС отказалось от жестких и невыполнимых нормативов, сделав их более реальными. 

Раньше согласно требованию МЧС расстояние от мангала до построек должно было составлять 50 метров. Это нонсенс, учитывая, что большинство дачных участков в России площадью всего шесть соток, тридцать на двадцать метров.

Фактически дачные шашлыки были вне закона. Теперь это расстояние составляет всего 5 метров – в общем, жарь не хочу. Зона очистки от горючих материалов должна быть не менее 2 метров. Новые правила распространяются на все виды шашлычниц. 

Правила сжигания листвы и мусора в баках тоже изменились в лучшую сторону. Металлическая емкость должна стоять на расстоянии не менее 7,5 метров от построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственника, и зона очистки вокруг должна быть минимум 5 метров. Если же сжигание будет происходить на открытой местности, разрешенное расстояние до построек – 15 метров. 

Теги: #Дача

Рубрика: Общество

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