Грибница Охлобыстина

Иван «Гойда» Охлобыстин совершенно внезапно обнаружился среди спикеров новой детской передачи «Разговоры о важном». Это где школьникам прививают патриотизм и «семейные ценности» с точки зрения представления о прекрасном разно-образных турбопатриотов.

Как раз «традиционным семейным ценностям» и была посвящена передача с участием «Гойды». Сначала детям сообщили, что «Петр и Феврония – символ преданности друг другу». Кто не учился на гуманитарных факультетах, ознакомьтесь со сказом об этих колоритных персонажах. Если коротко, то их союз держался на шантаже Февронии. И после смерти супруги перебирались по ночам в могилы друг к другу.

А потом школьникам явился Охлобыстин и выступил. Мы думали, что он живет где-то в феодализме или в домострое с его милым и скрепным домашним насилием, а оказалось, что на самом деле он пребывает во временах, далеких даже от самоодомашнивания волков и превращения их в собак. «Гойда» рассказал об охоте на мамонтов как о мужской прерогативе (антропологи утверждают: наши предки добывали прародичей слонов в предсмертном виде или в виде беспомощных, увязших в болоте особей. – Авт.). Типа мужчина – он охотник, а роль женщины – стоять у плиты и размножаться. Или наоборот, мы не поняли. Судя по словам «Гойды» про «мишку, сосущего лапу», он ну совсем не охотник, а браконьер. Но это тоже детали.

Охлобыстин заявил, что женщина – это, не поверите, грибница. Которая «вокруг себя распространяет жизнь». Осталось только выяснить, грибница ли это благородных белых или бледных поганок. Или вовсе опят, которые в считаные годы, при неосторожном обращении, превращают цветущий сад или процветающий лес в бурелом. Не говоря уже о том, что грибы не относятся ни к царству растений, ни к царству животных – это отдельное царство, которое Карл Линней, бог научной классификации, классифицировать отказался в непечатной форме. Короче, если вы, придя домой, обнаруживаете на кухне грибницу, которая фигачит котлеты, зовите сразу всех. Прежде всего МЧС и психиатрическую. Гойда!