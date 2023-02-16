Егор Беликов: «В Киеве был день всеобщей истерики»

Московский кинокритик Егор Беликов стал известен за месяц до этого приключения: он дал скандальное интервью Ксении Собчак, в котором каялся в избиении своих девушек. Хейт Егора продолжался недолго: 24 февраля 2022 года страна обсуждала уже совсем другое. При этом сам Беликов в ночь на 24-е случайно оказался в… Киеве, рассчитывая транзитом добраться из Европы в Москву. Спустя год он приехал в редакцию «Собеседника». До девушек в нашем разговоре уже не дошло.

Первым делом – самолёты

– Егор, как ты оказался в Киеве?

– Это довольно глупая история. После скандала вокруг моей личной жизни я поехал в Берлин на кинофестиваль. Потом в Данию. Самый дешёвый билет из Дании был в Киев. К тому же 25 февраля в Киеве должен был пройти концерт американского стендап-комика Луи Си Кея, а я очень хотел на него попасть.

– Но из Киева уже давно не летали самолёты в Россию.

– Можно доехать до Минска на автобусе.

– К 23-му напряжение уже витало в воздухе. Ты его чувствовал?

– Друзья отговаривали. Но никто не знал конкретную дату, а я ещё и не верил в принципе в то, что это может произойти. Изначально все звучало, как бред.

– Итак, 23 февраля ты оказался в киевском аэропорту Жуляны…

– Меня с российским паспортом отвели в закрытый кабинет к пограничнице, которая на чистом русском языке задала мне справедливый вопрос: зачем я приехал. Говорю: транзит, и вот билет на концерт Луи Си Кея. Я много границ в жизни проходил и знаю, что на любые вопросы независимо от твоей позиции надо отвечать так, как нужно тому, кто спрашивает. Но пограничница в итоге сказала: «Ваши причины для въезда мне не показались убедительными. Я вам выдам бумагу об отказе. Мы посадим вас на обратный рейс в Данию за счёт авиакомпании». Обратный рейс 24-го утром.

Сутки прошли в транзитной зоне, как в фильме «Терминал». А с утра нас будят военные, отводят от окон и сторожат. Я открываю новости и вижу: началось… наступают… уже под Киевом. Нас выводят служебными коридорами, отдают паспорта, не отдают багаж и говорят: «Уходите из аэропорта, он закрыт, вы не можете здесь больше оставаться». Что делать? Надо было где-то жить. В своём телеграм-канале я написал, что по не объяснимой наукой причине оказался в Киеве, и одна местная подписчица пустила меня пожить.