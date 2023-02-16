Донецк: от Евро до разрухи

«Аватар» на мове

Экспресс с Казанского вокзала везёт на юг. До Ростова-на-Дону ехать в ночь, и она не позволяет заметить, как за окном заснеженные поля Центральной России сменяются почти весенними пейзажами. В плацкарте по соседству со мной семья – Гоша и Оля с сыном. Все не по сезону загорелые.

– Едем из Египта. Там много иностранцев в отеле с нами было: итальянцы, немцы, чехи. Спрашивали, откуда мы. Я говорил: «Из Донецка». А дальше пусть думают сами. Мы в политику не вдаёмся, – знакомится активный отец семейства.

– Не страшно возвращаться? – спрашиваю.

– Всё будет хорошо. – И, помедлив, добавляет: – Когда-нибудь.

– Мы ближе к границе, у Снежного. Там спокойнее. Хотя, когда самолёты реактивные с базы взлетают, такой грохот стоит... – подключается к разговору жена.

– Тише-тише, малыш, а то услышат, – осекает её Гоша.

В подтверждение его опасений мимо проходит похожий на гнома низкорослый бородач в военной форме с ликом Иисуса Христа на нашивке. Людей в камуфляже в поезде предостаточно.

– Зато к нам на Саур-Могилу Лепс приезжал. Всё огородили, никого из местных не пустили, только представителям учреждений вход разрешили. Да и то не наших, а из России, – не унимается Оля.

– Давайте о чём-нибудь другом поговорим, – переводит тему её муж. – Я вот недавно «Аватара» на работе посмотрел. С субтитрами на мове, кстати...