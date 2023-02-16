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Здоровье в доме. Николай Дроздов из-за переломов бросает вегетарианство

Легендарный учёный-зоолог восстанавливается после реанимации и не намерен никуда выходить из дома до лета

Николай Дроздов
Фото: Global Look Press

85-летний Николай Дроздов не на шутку перепугал свою многочисленную аудиторию, загремев в больницу в конце января с множественными переломами в области грудной клетки. Телеведущий поскользнулся на льду в метре от собственного подъезда...

– Грудь болела жутко, две ночи я не спал вовсе, после чего решился на госпитализацию, – поделился с «Собеседником» Николай Дроздов. – Сломанными оказались ребра с третьего по восьмое и одиннадцатое. Спасибо врачам... В больнице провёл больше 20 дней, а сейчас прохожу реабилитацию дома. Пускаю к себе только докторов.

Обо мне заботится любимая дочка Леночка. Следит, чтобы я регулярно ел мясо. Я ведь от него отказался много лет назад, и из-за этого моего вегетарианства кости стали совсем хрупкими. Раньше, признаюсь, случались и другие переломы... Но до рёбер ещё не доходило. Раз дошло – надо срочно возвращать в рацион говядину и баранину. В общем, можно позаботиться немного о себе. Не планирую никуда выбираться из дома, пока все не заживёт, а это, по прогнозам, как минимум до июня.

– Ох, сочувствуем! Поправляйтесь поскорее. Вам без путешествий и приключений, наверное, тяжелее, чем другим.

– Это да, но ещё тяжелее осознавать, что до конца жизни из-за всего происходящего мне вряд ли удастся ещё раз съездить за границу. А я так любил гулять в пустынях...

– Вы такой... бесстрашный.

– Безбашенный я! Однажды догулялся – укусила змея, гадюка... Чуть не помер! И не столько от яда, сколько от того, что мне стало неловко и этот инцидент я скрыл ото всех. Ну вот такой я скрытный! Спасла Елена Малышева – увидела на мероприятии мою распухшую синюю руку и поняла: что-то не в порядке. А уже гангрена началась, представляете? Елена Васильевна лично вскрывала эту опухоль... Урок мне на всю жизнь: заметил любую незнакомую змею – считай её ядовитой и не смей в руки брать!

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