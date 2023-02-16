Прости, но ты не казах

В Казахстане хорошие новости. Там в рамках проекта «Национальный фонд – детям» всем новорождённым гражданам будут автоматически открывать накопительные счета. Новация вступает в силу с 1 января будущего года. Новость озвучил вице-министр финансов страны Даурен Темирбеков. По его словам, счета будут пополняться ежегодно до совершеннолетия юного казахстанца из Национального фонда Казахстана, который наполняется за счёт продажи сырья.

Деньги граждане смогут потратить на покупку недвижимости в Казахстане или на образование, в том числе за рубежом. Не совсем, как в Эмиратах, но тоже очень и очень неплохо. Из расчёта почти $200 ежегодно каждый казахстанец, рождённый в 2024 году, к совершеннолетию, в 2042 году, получит просто так 3500$. Неплохой стартовый капитал.

В СССР, помнится, граждане вкладывали деньги в сберкассу, чтобы их отпрыски получили к совершеннолетию аж 1000 рублей. Сейчас смешно, а тогда подростки могли купить на них мотоцикл «Ява» (На халяву!© – Ред.).

В современной России левые партии не раз выдвигали инициативы про рентные выплаты всем россиянам, но они с треском проваливались «ЕдРом». Год назад первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил выплачивать нам доходы от разработки природных ресурсов, но тоже что-то не зашло.

Тогда прокремлёвские экономисты кинулись объяснять, что наша прибавка составила бы «всего $500 в год» и никто бы «не разбогател». Граждане с доходом ниже и так заниженного в несколько раз прожиточного минимума, уверены, сейчас согласно кивают. Но как тут мрачно шутит один юмористический телеграм-канал, россиянам при рождении скорее будут открывать уголовное дело, чем счёт. И к совершеннолетию у каждого будет «трёшечка». А прочим зачислят недостающие сроки задним числом. Простите, но вы не казахи.