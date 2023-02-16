Логотип Sobesednik.ru
В среду, в 8:55

Прости, но ты не казах

Россиянам при рождении скорее будут открывать уголовное дело, чем накопительный счёт

Фото: pixabay

В Казахстане хорошие новости. Там в рамках проекта «Национальный фонд – детям» всем новорождённым гражданам будут автоматически открывать накопительные счета. Новация вступает в силу с 1 января будущего года. Новость озвучил вице-министр финансов страны Даурен Темирбеков. По его словам, счета будут пополняться ежегодно до совершеннолетия юного казахстанца из Национального фонда Казахстана, который наполняется за счёт продажи сырья.

Деньги граждане смогут потратить на покупку недвижимости в Казахстане или на образование, в том числе за рубежом. Не совсем, как в Эмиратах, но тоже очень и очень неплохо. Из расчёта почти $200 ежегодно каждый казахстанец, рождённый в 2024 году, к совершеннолетию, в 2042 году, получит просто так 3500$. Неплохой стартовый капитал.

В СССР, помнится, граждане вкладывали деньги в сберкассу, чтобы их отпрыски получили к совершеннолетию аж 1000 рублей. Сейчас смешно, а тогда подростки могли купить на них мотоцикл «Ява» (На халяву!© – Ред.). 

В современной России левые партии не раз выдвигали инициативы про рентные выплаты всем россиянам, но они с треском проваливались «ЕдРом». Год назад первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил выплачивать нам доходы от разработки природных ресурсов, но тоже что-то не зашло.

Тогда прокремлёвские экономисты кинулись объяснять, что наша прибавка составила бы «всего $500 в год» и никто бы «не разбогател». Граждане с доходом ниже и так заниженного в несколько раз прожиточного минимума, уверены, сейчас согласно кивают. Но как тут мрачно шутит один юмористический телеграм-канал, россиянам при рождении скорее будут открывать уголовное дело, чем счёт. И к совершеннолетию у каждого будет «трёшечка». А прочим зачислят недостающие сроки задним числом. Простите, но вы не казахи.

Поделиться статьей
Персона
Политика 4 дня назад

Протодиакон Андрей Кураев: Я привык к тому, что меня мечтают расстрелять и сжечь

Общество 1 день назад

Егор Беликов: «В Киеве был день всеобщей истерики»

Общество 1 день назад

Если первый автомобиль, то вишнёвый, если первый поцелуй, то в Туле

Общество 1 день назад

Донецк: от Евро до разрухи

Общество 2 дня назад

Здоровье в доме. Николай Дроздов из-за переломов бросает вегетарианство

Общество 2 дня назад

Им сверху видно всё. Откуда взялись аэростаты и как их применяют

Общество 2 дня назад

Как платить пени в 2023-м

Общество 3 дня назад

Леса Финского залива скоро могут стать… антикварными

Политика 3 дня назад

После Мюнхена

Политика 3 дня назад

Патриотам нет покоя

Общество 3 дня назад

Андрей Наконечный: Кататься в протезах Костомаров сможет

Общество 3 дня назад

Вопрос ребром. Стоит ли сокращать летние каникулы?

Общество 3 дня назад

Блогерша и бомж. Как психически больной бродяга стал интернет-проектом

Общество 3 дня назад

Ловцы тараканов набежали. И подбросили насекомых

Политика 3 дня назад

Виктор Бут: Я сделан не из железа

Общество 4 дня назад

Как защитить квартиру и дачу от воров

Политика 4 дня назад

Протодиакон Андрей Кураев: Я привык к тому, что меня мечтают расстрелять и сжечь

Общество 6 дней назад

Заменит ли человека нейросеть? Например, ChatGPT

Политика 1 неделю назад

Не хочет нас берег турецкий… Новым эмигрантам из России нигде не рады?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика