Вопрос ребром. Стоит ли сокращать летние каникулы?

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) рекомендуют обсудить целесообразность сокращения в стране продолжительных школьных летних каникул, которые длятся 14 недель (больше, чем во многих странах). Эксперты констатируют: в России летом смертность у детей 5–9 лет превышает смертность в среднем за год на 21%, в возрасте 10–14 лет – на 32%, 15–19 лет – на 19%.

«Собеседник» выяснял у известных россиян, нужно ли нам сокращать летние каникулы.

Анастасия Мельникова, актриса

– Лишать детей отдыха из-за того, что у них безалаберные родители, я считаю неправильным. У меня ребёнок ни секунды не был без присмотра, сейчас миллион вариантов, которые предоставляет государство. Просто родителям надо следить за детьми.

Денис Драгунский, писатель

– Ещё с дореволюционных времён Россия была самая отдыхающая страна в мире: на первом месте по выходным и праздникам. Это наша традиция, и все ею дорожат. Если уменьшить каникулы, то чем это время занять? Нужно будет увеличить количество учебных часов: что-то делать с учителями, с программами, с планами ремонта и обновления школы.

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссёр

– Я бы не сокращал каникулы только потому, что это определённое время свободы, поиска себя. Многие дети настолько бывают забиты, закодированы авторитетами – директорами, завучами, – что перерыв им жизненно необходим. Летом они «оттаивают», отвлекаясь от школы. Находя в себе что-то новое, они могут найти своё призвание.

Людмила Нарусова, сенатор

– Несчастные случаи, ДТП бывают и помимо каникул, во время учебного года. Каникулы – это большой законный отпуск и для учителей, которым тоже надо хорошо отдохнуть.