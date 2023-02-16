Ловцы тараканов набежали. И подбросили насекомых

В любом российском городе на подъездах можно встретить объявления о травле тараканов и клопов. Самое интересное, что, как только их вывешивают, в домах появляются насекомые.

«Уважаемые жильцы! В вашем доме будут производиться работы по уничтожению насекомых (тараканов, мух, клопов, муравьев, моли). Всем желающим можно сделать заявку по телефону...»

Авторы объявлений – частные компании, которые занимаются дезинфекцией помещений. Травля с их помощью – дело, конечно, платное, цены рыночные или даже выше рынка. Фишка в другом: часто после появления таких объявлений жильцы домов в разных регионах фиксируют появление нежелательных объектов – насекомых. Были случаи, когда жильцы с поличным застукивали подозрительных личностей, оставляющих в подъездах тараканов.

Подбрасыванием рыжего «биооружия» обычно занимаются небольшие компании. Уважающие себя, укрепившиеся на рынке организации подкидыванием тараканов брезгуют. Да и не всегда это имеет результат: чтобы тараканы остались жить, для них должны быть подходящие условия.

Что делать, если вы подозреваете, что на ваш подъезд или квартиру могут обрушиться тараканы? Первое: не паниковать и ни в коем случае не звонить в фирму, разместившую объявление. Второе: поддерживать чистоту своего помещения, следить, чтобы не было подкапывающих кранов и неисправной сантехники (вода – жизнь и для тараканов, увы, тоже). Очень важно затянуть вентиляцию марлей, двери можно разрисовать мелком «Машенька». Главное – не кормить тараканов и тех, кто их подбрасывает.