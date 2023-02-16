Блогерша и бомж. Как психически больной бродяга стал интернет-проектом

А просмотры «капают»

Встреча с бездомным Сашей Корнеевым случилась очень кстати.

– Он лежал на лавочке рядом с музыкальным фонтаном в грязной одежде и смотрел на меня, – вспоминает Яна. – Меня это расстроило, повлияло на мою самооценку. Я подошла, включила камеру и спросила: «Зачем ты на меня смотришь, весь грязный и вонючий?» Он ответил: «Понравилась». Говорю ему: «Ты тунеядец, иди работай», а он мне: «Не сезон».

Яна выложила ролик в соцсеть, и он быстро собрал комментарии, пользователи просили ещё раз сходить, узнать, что с бездомным. На следующий день она снова подошла к нему с телефоном в руках.

– Спрашиваю: «Зачем ты сидишь на голой земле в грязи?» А он: «Просто люблю эту планету так сильно, что сижу на ней». Я предложила ему купить кофе, и мы пошли в кафе. Пока он ел, я думала: какой красивый, молодой парень (Яна и Саша ровесники, им сейчас по 30 лет – Авт.), – рассказывает блогерша.

Она начала ходить к нему каждый день, записывать видео с ним и публиковать в социальной сети. Публику заинтересовал необычный контент, просмотры «капали».

– Я не понимала, почему он так со мной разговаривает. Думала: может, он прикалывается надо мной, не знала раньше, что бывают такие диагнозы. Мне было интересно с ним: отмыть его, посмотреть, какой он, – говорит Яна.

Блогерша повела бездомного отмываться в общественную баню и не в первый раз, по её словам, убедилась, что Саша – приятный и симпатичный парень. На Яну, посмотрев ролики в интернете, вышли знакомые Александра и сообщили ей: Корнеев не бездомный, у него есть комната в общежитии в центре Калининграда, но он болен шизофренией, поэтому бродяжничает.

Комната в общежитии была захламлённой, и Яна вызвали клининговую компанию.

Разумеется, это тоже снималось на камеру и за клининг Яне платить не пришлось – владелец компании согласился прислать уборщиков бесплатно ради упоминания в интернете, по бартеру.

Популярность набирала обороты: в Калининграде пару приглашали на мероприятия и тусовки, а потом позвонили с «Первого канала» и пригласили на ток-шоу «На самом деле». Подписчики не верили во влюблённость Яны в бомжа, и на федеральном канале решили проверить пару.

Программа не в лучшем свете выставила Яну: получалось, что она использует Сашу, заставляет его сниматься за еду и даже поднимает на него руку. Казанцева утверждает, что этот момент их вдвоём уговорили сыграть и она согласилась – лишь бы канал помог Саше, но помощь они не получили и за участие им недоплатили.