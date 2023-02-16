Блогерша и бомж. Как психически больной бродяга стал интернет-проектом
Блогер Яна Казанцева из Калининграда отмыла бездомного, больного шизофренией, и... вышла за него замуж.
Историю своей любви с Сашей блогер из Калининграда Яна Казанцева показывала в Тиктоке, и это принесло ей популярность. Но, похоже, отношения странной пары подошли к концу.
Вся жизнь – шоу
Яна Казанцева любит публичность. В 2019 году она с мужем Константином Казанцевым, от которого родила двоих детей, пришла на шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» склеивать отношения. Их пара на проекте считалась одной из самых проблемных. Ничего не получилось: спустя три месяца после ухода с шоу Казанцевы развелись.
– Он много пил – типичный русский мужик. Кидался на меня, начал мне изменять ещё на проекте, – рассказывает Яна. – Я с ним с 16 лет, на тот момент дочке было 4 годика, сыну 9 лет, но я была настолько выжата отношениями с ним, что, когда уходила, не плакала и не переживала.
О расставании Яна тоже рассказала в эфире, на шоу «Бородина против Бузовой». По словам блогерши, муж никогда не помогал ей в воспитании детей и после развода тоже не принимает участия и не поддерживает материально.
– Мне надо было много работать, чтобы оплачивать жилье и содержать детей, – говорит Яна.
А просмотры «капают»
Встреча с бездомным Сашей Корнеевым случилась очень кстати.
– Он лежал на лавочке рядом с музыкальным фонтаном в грязной одежде и смотрел на меня, – вспоминает Яна. – Меня это расстроило, повлияло на мою самооценку. Я подошла, включила камеру и спросила: «Зачем ты на меня смотришь, весь грязный и вонючий?» Он ответил: «Понравилась». Говорю ему: «Ты тунеядец, иди работай», а он мне: «Не сезон».
Яна выложила ролик в соцсеть, и он быстро собрал комментарии, пользователи просили ещё раз сходить, узнать, что с бездомным. На следующий день она снова подошла к нему с телефоном в руках.
– Спрашиваю: «Зачем ты сидишь на голой земле в грязи?» А он: «Просто люблю эту планету так сильно, что сижу на ней». Я предложила ему купить кофе, и мы пошли в кафе. Пока он ел, я думала: какой красивый, молодой парень (Яна и Саша ровесники, им сейчас по 30 лет – Авт.), – рассказывает блогерша.
Она начала ходить к нему каждый день, записывать видео с ним и публиковать в социальной сети. Публику заинтересовал необычный контент, просмотры «капали».
– Я не понимала, почему он так со мной разговаривает. Думала: может, он прикалывается надо мной, не знала раньше, что бывают такие диагнозы. Мне было интересно с ним: отмыть его, посмотреть, какой он, – говорит Яна.
Блогерша повела бездомного отмываться в общественную баню и не в первый раз, по её словам, убедилась, что Саша – приятный и симпатичный парень. На Яну, посмотрев ролики в интернете, вышли знакомые Александра и сообщили ей: Корнеев не бездомный, у него есть комната в общежитии в центре Калининграда, но он болен шизофренией, поэтому бродяжничает.
Комната в общежитии была захламлённой, и Яна вызвали клининговую компанию.
Разумеется, это тоже снималось на камеру и за клининг Яне платить не пришлось – владелец компании согласился прислать уборщиков бесплатно ради упоминания в интернете, по бартеру.
Популярность набирала обороты: в Калининграде пару приглашали на мероприятия и тусовки, а потом позвонили с «Первого канала» и пригласили на ток-шоу «На самом деле». Подписчики не верили во влюблённость Яны в бомжа, и на федеральном канале решили проверить пару.
Программа не в лучшем свете выставила Яну: получалось, что она использует Сашу, заставляет его сниматься за еду и даже поднимает на него руку. Казанцева утверждает, что этот момент их вдвоём уговорили сыграть и она согласилась – лишь бы канал помог Саше, но помощь они не получили и за участие им недоплатили.
Родители бросили
Яна говорит, что испытывала к Саше романтические чувства, «у нас были нормальные отношения парня и девушки». Её смущало, что любимый ведёт себя неадекватно: может раздеться и идти абсолютно голый по улице, но она относилась ко всему с пониманием и терпела.
Девушка разыскала родителей Саши – отца и мачеху, которая воспитывала его с пяти лет. Они оказались благополучными людьми. Шесть лет назад отец и мачеха отправили сына в психиатрическую больницу.
– Отец рассказал, что после того, как Саша расстался с девушкой, он три дня сидел в своей комнате, а когда вышел, начал хихихать. Через три месяца Саша вернулся, и его друзья поняли, что с ним что-то не так, – говорит Яна.
Она оправдывает отца Саши: мол, он долго боролся с болезнью сына, устал и отправил сына жить в комнату в общаге. Заболевание же передалось Саше, по информации отца, по наследству от бабушки. Ни мачеха, ни отец Саши на звонки «Собеседника» не ответили. По словам Яны, они не в курсе, что сейчас с ним.
Яна пристроила жениха в клинику доктора Василия Шурова, Саша стабилизировался, был вполне адекватным. Они, по её словам, мечтали о совместном будущем, как он выйдет на работу, они заведут собаку.
– В Калининграде он перестал принимать таблетки и стал прежним Сашкой. Может агрессировать, требует называть Владимиром – у него в голове голоса. У меня опустились руки. Недавно он сам мне предложил: «Отвези меня в Прибрежку». Это наша местная психушка. Сейчас он там.
Бог послал съёмки и деньги
Яна и Саша с июня прошлого года супруги, поженились тоже под прицелами видеокамер: в феврале их покажут в ток-шоу на телеканале «Пятница». Но, похоже, эта история, по крайней мере для Яны, подошла к концу. Она встретила мужчину, к ней в Калининград прилетел турок.
– Мы познакомились на отдыхе в Дубае, – рассказывает она. – Он был пухленький и ради меня похудел на 16 килограммов. Саша в психушке будет до конца марта. Я ему не рассказываю, боюсь, он что-нибудь с собой сделает. Я с ним уже два года, мне нелегко его отпустить, и у него, кроме меня, никого больше нет.
Блогерша считает, что она сделала доброе дело: Бог послал ей съёмки, подписчиков, деньги, и на них она помогала Саше.
– Меня многие осуждают, некоторые жалуются на меня в полицию, в отдел по опеке. А кто-нибудь подошёл к нему, когда он стоял около магазина и бычки собирал, заговорил? – возмущается Яна. – Он никому не нужен. Я, даже когда улетаю, прошу друзей, чтобы они его покормили. Сам он этого не может, будет сидеть три дня голодный.
Кажется, не нужен Саша теперь и Яне, которая выжала всё из истории, утомилась и в соцсети уже выставляет фото с новым ухажёром. Драма не в том, что больного шизофренией человека использовали для раскрутки блога (в конце концов, Яна показала Сашу психиатру и попыталась лечить), а в том, что он никому не нужен: родственники отреклись, государство не обращает внимания.
«Его надо доставлять в диспансер с полицией»
Есть ли шанс вылечить Александра Корнеева, кто и как может ему помочь, мы спросили психиатра-нарколога Василия Шурова, у которого он лечился.
– Там непрерывный тип течения шизофрении, можно в той или иной мере его затормозить, и нам удалось его неплохо «подсобрать». Два месяца он у нас отлежал, но он не может находиться в клинике бесконечно и выразил активное желание выписаться.
Договорённость была, что он будет принимать препарат, давать нам обратную связь по своему состоянию, но он сразу начал демонстрировать высокую неуправляемость и отказался от терапии. Мы дали ему полную выписку, чтобы он мог оформить инвалидность.
Ему нужно активное динамическое наблюдение. Если он отказывается наблюдаться, его надо с полицией доставлять раз в месяц в диспансер, чтобы он или получал уколы, или диспансеризировался. Мышление окончательно повреждено, он беспомощный и может стать жертвой мошенников.
В случае тяжёлой шизофрении человека вернуть в здоровое состояние практически невозможно. При отсутствии значимых близких людей нужен психоневрологический интернат, и было бы честно его туда пристроить. Он подпадает под пункт о принудительной госпитализации, и местные могут это инициировать, необязательно родственники.