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Андрей Наконечный: Кататься в протезах Костомаров сможет

«Собеседник» поинтересовался у протезиста, каковы шансы у прославленного фигуриста вернуться на лёд

Роман Костомаров
Фото: Global Look Press

46-летний Роман Костомаров, уже полтора месяца находящийся в реанимации с прогрессирующей пневмонией, за последние дни лишился не только обеих стоп, но и, по разным данным, кистей или отдельных пальцев на обеих руках. 

«Собеседник», который, как и вся страна, желает олимпийскому чемпиону в танцах на льду скорейшего выздоровления, поинтересовался у ведущего протезиста российского филиала крупнейшей в мире компании по протезированию OttoBock Андрея Наконечного, каковы шансы у прославленного фигуриста в случае успешной ремиссии вернуться на лёд.

 – Уровень протезирования в России, и особенно в Москве, достиг значительных высот, – заверил специалист. – И оно оплачивается государством. Самый дорогой протез из бюджетных средств, который ставил лично я (при ампутации одной ноги до бедра выше колена), обошёлся примерно в 5 миллионов рублей. Протезы надо менять раз в три года: какие бы передовые они ни были, они изнашиваются. Протезироваться вовсе не обязательно, многим удобнее и так. Особенно сложно с руками – протезы могут восстановить их утраченную функцию в лучшем случае процентов на 30–40. С ногами дела явно лучше – протезы справятся процентов на 70–80.

– С учётом того, что Роман – фигурист, звучит обнадёживающе...

– Если человек до ампутации стоял на коньках, то и в протезах встать сможет – это 100%. Движения стопы в коньке есть, но они минимальные. Управление телом зависит в основном от головы. Кататься в шоу у Романа Костомарова на каком-то уровне, без выполнения сложных элементов, скорее всего получится – тут всё будет зависеть от его желания и общего состояния здоровья. А вот о спорте высоких достижений не может идти и речи. В мире нет ни одного фигуриста-паралимпийца. И в хоккей на Паралимпиаде играют на специальных санях.

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