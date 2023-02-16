Как защитить квартиру и дачу от воров

Чем более сложное и тяжёлое время, тем больше воровства. Квартирные кражи часто остаются нерасследованными, найти и наказать преступника практически нереально.

Два замка

Первое, что нужно сделать – поставить нормальную металлическую дверь, которая не выбивается одним ударом крепкого мужского плеча, с двумя разными замками. Они не обязательно должны быть дорогими, но непременно закрываться изнутри на ключ: если воры попадут в квартиру через окно или балкон, они не смогут беспрепятственно выбраться через дверь.

Балкон

Остеклите балкон – воры могут забраться через него от соседей или с техэтажа, если вход на него свободный. Балконная дверь должна быть внизу из стекла, а не из пластика. Разбивая стекло, воры привлекут внимание соседей.

Сейф

Если вы дома держите деньги или ценные вещи, то сейф пригодится. В него же можно складировать небольшую технику: она также в первую очередь интересует воров. Сейф должен быть большой и вмонтирован в стену. Маленький сейф бесполезен, его просто прихватят с собой в числе других трофеев.

Сигнализация

Не обязательно ставить квартиру или дом на охрану в государственной или частной организации – это недёшево. Можно купить «умную» сигнализацию для дома. Комплект – датчики движения и открывания входной двери, блок управления со слотом для сим-карты, пульты управления – обойдётся в 5–6 тысяч рублей. При появлении воров в квартире включится сирена, которая должна их напугать, а система вышлет хозяину и ещё нескольким адресатам (можно забить 5–6) тревожное сообщение, после чего надо вызвать полицию.

Видеонаблюдение

Если вы установите дома видеорегистратор, то воры могут вынести и его. Проще говоря, он абсолютно бесполезен, но тоже стоит денег. Видеорегистратор лучше подключить к блоку управления сигнализации, тогда хозяин квартиры получит на телефон уведомление, что камера сработала, и сможет увидеть воров онлайн. Можно обратиться к ворам, вызвать полицию, сделать скриншоты с их изображением. У видеокамеры должно быть достаточное разрешение, чтобы видеть лица домушников.

GSM-модуль

Воры, проверяя наличие людей в квартире, звонят в домофон. GSM-модуль устанавливается в домофон, к нему привязываются номера телефонов владельцев квартир. Когда кто-то звонит в домофон и вас нет дома, модуль переадресует вызов на мобильный телефон владельца. Но чтобы установить модуль, нужно согласие и желание других владельцев квартир.

Страхуйтесь

Нельзя застраховать имущество только от «противоправных действий третьих лиц», то есть воров. Страховые компании предлагают комплексные пакеты, в которые включены основные риски. Но стоит приобрести хотя бы минимальную страховку. Страховая возместит нанесённый ворами материальный ущерб: вернёт стоимость украденных вещей, испорченного имущества (сломанный замок, повреждённая дверь и т.д.). Конечно, действует определённый денежный лимит.

Не надо яда

В качестве средства защиты дома и дачи некоторые используют жёсткие средства: крысиный яд, разведённый в бутылке водки или другом крепком алкоголе, растяжки и капканы. Использовать эти противозаконные средства себе дороже.

Если они сработают, домохозяин может сесть по статье 114, пункт 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания) или по статье 108, часть 2 УК РФ (убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление) на два года. Ни одно имущество не стоит того, чтобы отправиться из-за него в места не столь отдалённые.