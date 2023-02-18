Заменит ли человека нейросеть? Например, ChatGPT
Эта программа в декабре взорвала мир, набрав за пять дней миллион пользователей
В начале декабря мир взорвала нейросеть ChatGPT, которая набрала миллион пользователей за пять дней. А совсем недавно студент пятого курса РГГУ Александр Жадан за сутки написал дипломную работу с помощью этой нейросети. Однокурсники Александра трудились над своими дипломами самостоятельно несколько недель.
Нейросеть – математическая модель, программа, работающая по принципам нервной системы живых организмов. Это искусственный интеллект (ИИ), призванный решать задачи, в которых нет изначально заданного алгоритма действий и спрогнозированного результата. Как всякий интеллект, нейросеть обладает способностью к обучению – с помощью человека или самостоятельно, используя полученный ранее опыт.
Термин «нейронная сеть» появился в середине XX века. Первыми компьютерную модель нейросети на основе математических алгоритмов и теории деятельности головного мозга разработали американцы Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс в 1943 году. Они выдвинули предположение, что нейроны можно упрощённо рассматривать как устройства, оперирующие двоичными числами, и назвали эту модель «пороговой логикой». Исследователи предложили конструкцию сети из электронных нейронов и показали, что подобная сеть может выполнять практически любые вообразимые числовые или логические операции. И предположили, что такая сеть в состоянии обучаться, распознавать образы, обобщать – в общем, обладать всеми чертами интеллекта.
Идеей заинтересовались, начались активные исследования, эксперименты, разработки теорий и воплощение их на практике. В подробности вдаваться не будем – не хватит газеты. Скажем только, что было много проблем и даже одно время интерес к нейросетям заметно угас. Но тем не менее в конце января 2023 года студент РГГУ Александр Жадан воспользовался стремительно набирающей популярность нейросетью ChatGPT, чтобы написать дипломную работу на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» (Александр работает в компании CM Games).
60 страниц за 24 часа
«Писать диплом с ChatGPT круто, – поделился студент впечатлениями в твиттере. – Определённо нужно редактировать самому, но большинство машина выдаёт все сама. Если ещё держать себя в руках, то и оценку можно хорошую получить».
Любителям халявы сразу сообщим, что без знания предмета никакая нейросеть все равно не поможет. Кроме того, Александр не просто тупо воспользовался её возможностями, а сам написал алгоритм, который помог чат-боту справиться с задачей. На все про все у него ушло
24 часа. Из них 15 – на работу с ChatGPT: вбивание запросов на английском (по-русски сеть не очень понимает) и перевод ответов через онлайн-переводчик, а ещё 9 часов – на приведение перевода в божеский вид. Всего нейросеть сгенерировала 60 страниц, включая такие формальности, как введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу. Система «Антиплагиат» в итоге показала очень хороший результат – 82%. Но были и замечания. По словам Александра, она ожидаемо придралась к русскому языку. «Много корявого, но процент хороший», – заключил он. «Научница» и рецензент тоже остались довольны. «Написали норм отзывы, иду печатать и сдавать диплом, – доложил автор (или соавтор?). – ChatGPT, лучший! Далее защита».
Нетрадиционная организация
За диплом Александр и ChatGPT в итоге получили трояк. На наш взгляд, абсолютно необъективно и несправедливо. Дело в том, что на защите перед ним выступали другие студенты. Александр подумал, что возьмёт с них пример, но вышел казус. «Первый выступил средне, второй с трудом начал говорить, – рассказывает он. – Мои ожидания и реальность не сошлись друг с другом, я засмеялся и не смог прекратить. Далее остальные засмеялись, меня выгнали из аудитории».
Когда настала очередь Александра, он повёл себя достойно: спокойно защитился, ответил на вопросы. Комиссию смутил только смех студента, а ещё там «охарактеризовали представленную организацию в дипломе как «нетрадиционную». Александр признается, что «так и не понял, что это». Мы, честно говоря, тоже. Снимать два балла за смех и «непонятную» для ничего не понимающих в разработке игр членов комиссии компанию – чистейшее самодурство. И это они ещё ничего не знали о возне с нейросетью и о том, что россиянину проникнуть в ChatGPT – большой геморрой и много потраченных нервов.
Как это удалось Александру – большой вопрос. Нам, например, как и многим другим пользователям, не помогли ни VPN, ни google-почта. Нейросеть настойчиво посылала нас в известном направлении. Резиденту России, как мы убедились, для контакта с этой собеседницей необходим не российский и не иранский номер телефона. Есть сервисы, которые предоставляют такие услуги, но это тоже требует много усилий, и не бесплатно. Полагаем, что Александр воспользовался тем обстоятельством, что его работодатель находится в Эстонии. Сам он на вопрос о способе входа в ChatGPT не ответил. В общем, почувствуйте себя изгоями.
Не ремень, а похвалить
История Александра Жадана вдохновила не только других студентов, действующих и бывших, но и банальных стукачей. Один из пользователей соцсетей радостно доложил, что накатал жалобу на Жадана и нейросеть в РГГУ и Министерство высшего образования.
Было ещё немало злопыхателей, но нашлись и заступники. Так, декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ (Казанский федеральный университет) Леонид Толчинский заявил, что студент «не тупо сдал бессмысленный текст» (хотя и мог – Авт.). «Он же эту работу очень сильно обработал, структурировал и переписал, – заявил Толчинский. – То есть воспользовался ChatGPT как инструментом! В инициативном порядке, впервые в стране! Это же отличный повод не ремень достать, а похвалить человека за то, что он оглядывается по сторонам и планирует будущее».
В Госдуме тоже согласились, что студента не надо лишать диплома. Но там посчитали, что нужно ограничить студентам доступ к чат-боту, научиться распознавать использование нейросетей и ещё усложнить учащимся и так непростую жизнь.
Испытано на себе
Котики от Сбера
Как показал мой опыт контактов третьей степени с ИИ, большинство доступных российским пользователям нейросетей крайне примитивны и неспособны не только сгенерировать бесконечный ситком на Twitch (уже забанен за упоминание трансгендеров), но и даже создать такую нужную и полезную в хозяйстве вещь, как стикеры для Телеграма. У российских нейросетей обнаружилась та же проблема, что и у средневековых живописцев – они совсем не умеют рисовать котов!
Рокки и жёлтая подводная лодка
Впрочем, есть отечественная нейросеть «Порфирьевич», которая умеет генерировать тексты буквально из одного слова. Она помогла мне написать короткий, но очень драматический рассказ. И если бы «Порфирьевич» не перепутала вомбата с комбатом, то все могло бы пойти по-другому. Знакомьтесь. Мои вводные выделены жирным шрифтом.
Вомбат поднял мёртвого лейтенанта, чтобы он не мешал мотористу производить погружение. Подлодка погрузилась и легла на грунт; вокруг поднялся столб брызг. За кормой из воды поднялся сияющий пятнистый корпус субмарины. Жёлтая подводная лодка, снабжённая воздушным винтом, произвела вынужденную посадку и, плавно работая винтами, поплыла к берегу, оставляя за собой широкую просеку.
Вомбат хрюкнул и ухмыльнулся. Это ему казалось смешным. Остальная команда, согнувшись, ходила по палубе и с ужасом глядела на открывшуюся перед ними картину.
А в это время утконос прыгнул с палубы субмарины в воду и поплыл к лодке, которая быстро удалялась по широкой спокойной реке. Рокки Бальбоа со стоном повалился на скамейку, и Всадник Смерти, поморщившись, взвалил его себе на спину.