Нетрадиционная организация

За диплом Александр и ChatGPT в итоге получили трояк. На наш взгляд, абсолютно необъективно и несправедливо. Дело в том, что на защите перед ним выступали другие студенты. Александр подумал, что возьмёт с них пример, но вышел казус. «Первый выступил средне, второй с трудом начал говорить, – рассказывает он. – Мои ожидания и реальность не сошлись друг с другом, я засмеялся и не смог прекратить. Далее остальные засмеялись, меня выгнали из аудитории».

Когда настала очередь Александра, он повёл себя достойно: спокойно защитился, ответил на вопросы. Комиссию смутил только смех студента, а ещё там «охарактеризовали представленную организацию в дипломе как «нетрадиционную». Александр признается, что «так и не понял, что это». Мы, честно говоря, тоже. Снимать два балла за смех и «непонятную» для ничего не понимающих в разработке игр членов комиссии компанию – чистейшее самодурство. И это они ещё ничего не знали о возне с нейросетью и о том, что россиянину проникнуть в ChatGPT – большой геморрой и много потраченных нервов.

Как это удалось Александру – большой вопрос. Нам, например, как и многим другим пользователям, не помогли ни VPN, ни google-почта. Нейросеть настойчиво посылала нас в известном направлении. Резиденту России, как мы убедились, для контакта с этой собеседницей необходим не российский и не иранский номер телефона. Есть сервисы, которые предоставляют такие услуги, но это тоже требует много усилий, и не бесплатно. Полагаем, что Александр воспользовался тем обстоятельством, что его работодатель находится в Эстонии. Сам он на вопрос о способе входа в ChatGPT не ответил. В общем, почувствуйте себя изгоями.