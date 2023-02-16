Осторожно: промотариф. Как не попасться на уловки мобильных операторов

Иногда представители сотового оператора звонят и предлагают своим абонентам более выгодный тариф. Вы подключаетесь, а через пару месяцев цена вырастает почти вдвое. По горячей линии оператора говорят, что это промотариф, но раньше мне об этом ничего не говорили. Что это за разводка такая?

О промотарифах и других мобильных уловках рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

– На сегодня в России есть разные виды привлечения абонентов, существует агрессивная конкуренция между операторами сотовой связи. Промотарифы – это когда, например, тариф стоит 300 рублей, а вам на три месяца предлагается скидка 25–35% как нечто ощутимое, что может привлечь ваше внимание. По истечении срока скидка исчезает, и вы платите полную стоимость тарифа, то есть экономите деньги только первые несколько месяцев.

Иначе говоря, никакого нарушения закона здесь нет. Более того, оператор имеет право изменить условия вашего действующего тарифного плана в одностороннем порядке, уведомив абонента не позднее чем за десять дней до вступления в силу изменений. Абонент же имеет право отказаться и не платить, но тогда оператор просто перестанет оказывать услуги связи. Когда вам предлагают новый тариф или промотариф, просто будьте внимательнее, изучите сначала предложение, прежде чем делать выбор и менять тариф. Эксперты также напоминают, что мобильная связь в России в целом дешёвая и просят относиться к маленьким хитростям операторов с пониманием.