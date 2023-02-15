Как в России борются с 14 февраля и почему с «не нашим» праздником ничего не могут поделать

За валентинкой – в Стамбул

Ежегодно к Дню святого Валентина социологические службы проводят опросы, пытаясь узнать, сколько россиян отмечают День всех влюблённых. Согласно проведённому в начале февраля опросу, 41% россиян собираются поздравить свою вторую половинку 14 февраля. Да, меньше половины, но и незначительным количеством это число тоже не назовёшь. При этом самые нежные чувства к празднику испытывают школьники и студенты – будущее страны, как любит называть их пропаганда.

И пусть большинство респондентов (48%) собираются обойтись без подарка: пожелание любви – это уже хорошо. Запоминающийся романтичный презент подарят 26% респондентов, 3% – украшения, 12% предпочитают презентовать деньги или подарочные карты.

Большая часть тех, кто собирается дарить подарки, несмотря ни на что, готовы потратить на него от 1000 до 5000 рублей. Так ответили 42% опрошенных. Мелочь, но приятно. На чисто символический презент до 1000 рублей собираются раскошелиться 21% респондентов. Дарить крупные подарки свыше 5000 рублей будут 36% опрошенных.

Исследование показало, что 28% респондентов откладывают подготовку к 14 февраля на последнюю неделю перед праздником. Причём 27% приобретают подарки на предпраздничных распродажах. 11% самых предусмотрительных респондентов делают это ещё в январе, а 8% опрошенных готовятся за две недели до праздника.

Без клиентов торговые сети в этом году точно не останутся – спрос на цветы и подарки остаётся неизменным год от года.

Туроператорам тоже не придётся сидеть без дела – по данным сервиса OneTwoTrip, самым популярным направлением для путешествий на 14 февраля в этом году стал Стамбул. Интересуются россияне также билетами в Манилу, Ереван, Бангкок, Коломбо, на Бали и Пхукет.

Не обойдётся в этом году без шумных и не очень шумных вечеринок. МУЗ-ТВ отпразднует 14 февраля большим концертом с участием Клавы Коки, Басты, Егора Крида, Мари Краймбрери и других. На ВДНХ будет работать традиционный загс под открытым небом на катке. В клубах на романтических вечеринках тоже ждут своих гостей.

Так что слухи о смерти Дня святого Валентина в России сильно преувеличены.