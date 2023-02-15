Как в России борются с 14 февраля и почему с «не нашим» праздником ничего не могут поделать
Вроде бы День святого Валентина – праздник любви, но чем дальше, тем больше ненависти он вызывает
День святого Валентина вроде бы праздник любви, но в России чем дальше, тем больше ненависти он вызывает. На государственном или официальном уровне никогда не отмечался, но постоянно раздаются возгласы его немедленно запретить. Хотя как можно отменить то, чего как бы и не существует?
За валентинкой – в Стамбул
Ежегодно к Дню святого Валентина социологические службы проводят опросы, пытаясь узнать, сколько россиян отмечают День всех влюблённых. Согласно проведённому в начале февраля опросу, 41% россиян собираются поздравить свою вторую половинку 14 февраля. Да, меньше половины, но и незначительным количеством это число тоже не назовёшь. При этом самые нежные чувства к празднику испытывают школьники и студенты – будущее страны, как любит называть их пропаганда.
И пусть большинство респондентов (48%) собираются обойтись без подарка: пожелание любви – это уже хорошо. Запоминающийся романтичный презент подарят 26% респондентов, 3% – украшения, 12% предпочитают презентовать деньги или подарочные карты.
Большая часть тех, кто собирается дарить подарки, несмотря ни на что, готовы потратить на него от 1000 до 5000 рублей. Так ответили 42% опрошенных. Мелочь, но приятно. На чисто символический презент до 1000 рублей собираются раскошелиться 21% респондентов. Дарить крупные подарки свыше 5000 рублей будут 36% опрошенных.
Исследование показало, что 28% респондентов откладывают подготовку к 14 февраля на последнюю неделю перед праздником. Причём 27% приобретают подарки на предпраздничных распродажах. 11% самых предусмотрительных респондентов делают это ещё в январе, а 8% опрошенных готовятся за две недели до праздника.
Без клиентов торговые сети в этом году точно не останутся – спрос на цветы и подарки остаётся неизменным год от года.
Туроператорам тоже не придётся сидеть без дела – по данным сервиса OneTwoTrip, самым популярным направлением для путешествий на 14 февраля в этом году стал Стамбул. Интересуются россияне также билетами в Манилу, Ереван, Бангкок, Коломбо, на Бали и Пхукет.
Не обойдётся в этом году без шумных и не очень шумных вечеринок. МУЗ-ТВ отпразднует 14 февраля большим концертом с участием Клавы Коки, Басты, Егора Крида, Мари Краймбрери и других. На ВДНХ будет работать традиционный загс под открытым небом на катке. В клубах на романтических вечеринках тоже ждут своих гостей.
Так что слухи о смерти Дня святого Валентина в России сильно преувеличены.
День невлюблённого Милонова
В Кремле централизованно не отмечают День святого Валентина – об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А от находящихся вокруг Кремля политиков и общественных деятелей требования запретить, отменить, изничтожить День всех влюблённых звучат регулярно.
Например, депутат Госдумы Виталий Милонов выступает со своего рода ежегодным посланием против празднования Дня святого Валентина.
«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно, – традиционно кипятится Виталий. – Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни». Ключевое слово тут, видимо, «сытой».
«Это вражеское мракобесие», – ответила на поздравления с праздником в прошлом году коллега Милонова по российскому парламенту Мария Бутина, которую в США считали шпионкой.
Удивительно, но в недалёком 2021-м Мария относилась к Дню святого Валентина по-другому и писала в своём телеграм-канале, что это «практика хорошая», поскольку «очередное напоминание о том, что любовь в нашем мире – центр всего, как шарик земной ни крути». Но политики на то и политики, чтобы держать нос по ветру.
В «глубинном народе» тоже периодически раздаются призывы «отменить» праздник. Так, на днях жительница Уфы обратилась к главе Башкирии запретить отмечать День святого Валентина в школах: дескать, он «подрывает семейные ценности россиян и пропагандирует свободные отношения, что ставит под угрозу институт брака». Лучше вместо «пропаганды западных праздников» рассказывать детям «историю праздника 23 февраля».
Аргументы противников Дня святого Валентина обычно одни и те же: «не наш» и «чуждый, западный, развращающий». Как будто привезённая из Западной Европы Петром I традиция отмечать Новый год всегда была нашей и не чуждой. Да и разврат в невинных сердечках и целомудренных романтических признаниях углядеть всё-таки трудновато. Ещё один излюбленный аргумент – «святой Валентин венчал римских легионеров», а гомосексуализм у нас сейчас преступление, как известно, пострашнее смертных грехов. Однако история праздника весьма тёмная, за давностью веков установить, кого там на самом деле сочетали браком, невозможно.
Отмечают даже в детсадах
В России, кстати, с недавних пор сработало импортозамещение, и официально появился свой аналог Дню святого Валентина. Президент Путин своим указом установил 8 июля День семьи, любви и верности (в день памяти покровителей супружества – святых Петра и Февронии Муромских). Праздник активно внедряли с 2008 года, но...
– Празднование великой любви святых Петра и Февронии вообще никак не прижилось в России, – говорит семейный психолог Анна Хныкина. – 14 февраля как минимум любят дети и отмечают в школах и даже детских садах. В День святого Валентина нельзя попасть в ресторан – все столы везде забронированы. Контекстная реклама только и говорит, что подарить мальчику или девочке на 14 февраля. Контекстную рекламу не обманешь, она существует не потому, что её заказали, а потому, что она подглядывает и подслушивает за нашими запросами.
На самом деле День святого Валентина люди от мала до велика любят отмечать, несмотря на отсутствие государственного празднования. И происходит это само собой, естественным образом. Отторжение, которое вызывает в обществе праздник, связано с тем, что у нас не любят все пришлое и чужое. Особенно сейчас. Даже если это добрый, хороший, милый праздник любви.
Я хорошо помню, как первый раз прочитала про День святого Валентина. Это было в 1986 году, я училась в четвёртом классе, и статья в газете рассказывала, как его отмечают на Западе. Мне стало очень обидно, что у нас такого праздника нет. Хотелось такого же? Ну вот оно и пришло.
А ещё у нас всегда настороженно относятся к государственным инициативам в сфере частной жизни. И между навязанным сверху и идущим снизу выбирают второе. Особенно если оно упаковано в красивое и яркое сердечко с шоколадным сюрпризом внутри.
В Канаде тоже запрещают
Администрация одной из начальных школ в канадской провинции Онтарио разослала родителям учеников сообщения о том, что в День святого Валентина детям будет запрещено дарить друг другу валентинки. Своё распоряжение дирекция объяснила опасениями, что не каждая семья сможет себе позволить купить презенты и некоторые из детей будут обижены. От закономерного возмущения родителей разъяснение, правда, не спасло.