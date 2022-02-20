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Вчера, в 16:11

Вопрос ребром: уместны ли телесные наказания в учебных заведениях?

«Собеседник» выяснял, одобряют ли известные россияне подобные методы воспитания

Фото: pixabay

На Ставрополье отец ученика кадетской школы рассказал в соцсетях, что воспитатель ударил его сына плетью. Позже оказалось, что это там обычная практика. Педагога уволили, но некоторые родители требуют восстановить учителя. Больше того, представители общественной организации «Родительское собрание Ставрополья» одобряют подобные методы воспитания и считают, что их необходимо ввести во всех школах страны. 

Максим Леонидов, музыкант, актёр

– Я считаю, что телесные наказания детей – это абсолютное изуверство. 

Людмила Нарусова, сенатор

– Это преступно и недопустимо. Школа – важнейшая институция государства и должна жить по законам страны. Телесные наказания вообще запрещены, а избиение несовершеннолетнего ребёнка, даже если это оплеуха, – уголовно наказуемое деяние.

Андрей Кураев, философ, богослов

– Странная реакция родителей, которые заступились за этого педагога. Такими темпами мы скоро дойдём до того, что будем продолжать традиции наших прадедов, которые успешно ели неандертальцев.

Людмила Чурсина, народная артистка СССР

– Дети бывают неуправляемые, и терпение не бесконечно. Иногда надо быть строже. Если разбаловать детей, они легко выходят за рамки дозволенного.

Андрей Житинкин, режиссёр, писатель

– Телесные наказания – это слабость педагога. Значит, он не смог методом убеждения добиться результата и повлиять. Детские унижения наносят самые сильные травмы. Очень часто маньяками становятся именно от детских травм, в том числе от телесных наказаний. 

Теги: #школа

Рубрика: Общество

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