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Вчера, в 16:51

Как выбрать бытовой фильтр для очистки воды?

У многих водопроводная вода неидеальная и нуждается в очистке

Фото: pixabay

Кувшины

Самый распространённый тип фильтров. Пластиковый кувшин на столе или холодильнике не занимает много места. Он прост в эксплуатации, главное – вовремя заменять сменный картридж внутри него. В картриджах для очистки обычно используют активированный уголь, шунгит и антибактерицидные добавки. Кувшины очищают воду от механических включений, хлора, известняка, железа и других элементов. Картриджи бывают нескольких типов и размеров: лучше всего перед покупкой измерить в кувшине диаметр отверстия под него.

Проточные фильтры

Также используются для механической очистки воды. Могут быть настольными, насадками на кран, устанавливаться под мойкой. Фильтрующая насадка на кран – популярный фильтр, он не занимает много места, но заменять его придётся часто. Фильтры под мойку требуют определённого места, менять картриджи в них приходится реже – раз в полгода. Обычно такие фильтры состоят из трёх модулей, вода в них проходит механическую фильтрацию, когда удерживаются минеральные и органические включения, затем абсорбцию, умягчение и обезжелезивание.

Ультрафильтр

В отличие от обычных прочных модульных фильтров, в таком фильтре есть специальная мелкопористая мембрана, размер отверстий в которой составляет от 0,1 до 0,01 мкм. Вода проходит через неё в последнюю очередь, мембрана задерживает мельчайшие частицы и не пропускает даже бактерии и вирусы.

Система обратного осмоса

Самый совершенный и дорогой метод очистки воды. В состав системы входят механические фильтры для предварительной очистки от песка, ржавчины, органических соединений, хлора, аммиака, а также мембрана с порами 0,0001 мкм, фильтрующая воду на молекулярном уровне. Мембрана настолько хорошо фильтрует, что удаляет из воды и полезные вещества. Поэтому обычно системы обратного осмоса оснащают дополнительно минерализатором – он обогащает воду кальцием, магнием, натрием.

При выборе фильтра большое значение имеет качество воды. Если она очень грязная, содержит вредную органику и очень жёсткая, справится только система обратного осмоса.

Теги: #лайфхак

Рубрика: Общество

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