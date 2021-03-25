Увольнение «за потакание правозащитникам» и ликвидация «за ведение списков политзаключённых»: новости к полуночи 28 декабря
Дайджест событий и мнений к окончанию вторника
Создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин предположил, что сегодняшнее увольнение замдиректора ФСИН Анатолия Якунина – это отнюдь не хорошая новость для противников пыток в пенитенциарной системе. Правозащитник называет Якунина «настоящим генералом» и отмечает его гуманистический подход к работе в ведомстве:
«[Якунин] принципиально выступал против содомии и пыток и лично посещал пострадавших от пыток Кежика Ондара и Тахиржона Бакиева в мед.изоляторе ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. В вину Якунину поставили кампанию по борьбе с пытками (якобы слабость и потакание правозащитникам) и то, что его подчинённые упустили Сергея Савельева в сентябре 2021 года и вместо задержания дали шанс покинуть РФ»
, – пишет Владимир Осечкин в телеграм-канале.
Правозащитный центр «Мемориал»(признан Минюстом РФ иностранным агентом) продолжит свою работу в прежнем режиме до решения апелляционной комиссии. После НКО обратится в ЕСПЧ, где уже зарегистрирован их иск против закона об иноагентах в России. Политолог Екатерина Шульман предполагает, что это обстоятельство форсирует рассмотрение двух дел.
Также Екатерина Шульман высказала мнение, что причиной политического прессинга в отношении «Мемориала» является, скорее, не научно-историческая деятельность, а ведение списка политических заключённых в современной России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал резкое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского – он потребовал от Зеленского изменить «антироссийскую» политику, иначе Украину могут присоединить к России. Но после разонанса вокруг этой цитаты сразу дал пояснение:
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов»
, – цитирует Кадырова ТАСС.
Коротко о других новостях:
- Из-за распространения штамма омикрон в Европе фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом. Антирейтинг обновился во Франции, Дании, Испании, Португалии и Великобритании
- Депутат Рашкин на полтора года останется без водительских прав и заплатит штраф 30 тысяч рублей за незаконное убийство лося
- В муромской епархии, которую ранее обвинили в жестоком обращении с осликом Моисеем, заявляют, что животное скончалось от старости. Скептики отмечают, что парнокопытному было 5 лет, а при хорошем уходе они живут до 50
- В Госдуме РФ создадут рабочую группу по отстаиванию христианских ценностей
- 22-летняя дочь Кадырова Айшат получила очередную государственную награду. Ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры ЧР»
- Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Теперь платформа обязана маркировать контент возрастными ограничениями
- Избитый ранее в центре Москвы фигурист Дмитрий Соловьёв выписан из больницы
- Российские психиатры безалаберно относятся к диагностическим критериям: в России в 50 раз реже указывают в диагнозе депрессию, чем это предположительно должно быть, согласно мета-анализам, и наоборот чаще ставят пациентам шизофрению
- Фонд для сбора средств на лечение детей с редкими заболеваниями расширит свою финансовую помощь на пациентов старше 18 лет