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Увольнение «за потакание правозащитникам» и ликвидация «за ведение списков политзаключённых»: новости к полуночи 28 декабря

Дайджест событий и мнений к окончанию вторника

Фото: стоп-кадр «Россия 24»

Анатолий Якунин на встрече с российским чернокожим боксером Роем Джонсом, 2015 год

Создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин предположил, что сегодняшнее увольнение замдиректора ФСИН Анатолия Якунина – это отнюдь не хорошая новость для противников пыток в пенитенциарной системе. Правозащитник называет Якунина «настоящим генералом» и отмечает его гуманистический подход к работе в ведомстве:

«[Якунин] принципиально выступал против содомии и пыток и лично посещал пострадавших от пыток Кежика Ондара и Тахиржона Бакиева в мед.изоляторе ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. В вину Якунину поставили кампанию по борьбе с пытками (якобы слабость и потакание правозащитникам) и то, что его подчинённые упустили Сергея Савельева в сентябре 2021 года и вместо задержания дали шанс покинуть РФ»

, – пишет Владимир Осечкин в телеграм-канале.

Правозащитный центр «Мемориал»(признан Минюстом РФ иностранным агентом) продолжит свою работу в прежнем режиме до решения апелляционной комиссии. После НКО обратится в ЕСПЧ, где уже зарегистрирован их иск против закона об иноагентах в России. Политолог Екатерина Шульман предполагает, что это обстоятельство форсирует рассмотрение двух дел.

Также Екатерина Шульман высказала мнение, что причиной политического прессинга в отношении «Мемориала» является, скорее, не научно-историческая деятельность, а ведение списка политических заключённых в современной России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал резкое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского – он потребовал от Зеленского изменить «антироссийскую» политику, иначе Украину могут присоединить к России. Но после разонанса вокруг этой цитаты сразу дал пояснение:

«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов»

, – цитирует Кадырова ТАСС.

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Рубрика: Общество

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