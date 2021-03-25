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Губернатор Пензенской области выдал премию вице-губернатору за отказ от взятки

Премия была перечислена Федотовым в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд»

Фото: pixabay

Вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова наградили премией в размере 47,2 тыс. руб. за отказ от взятки в 3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, премия была перечислена Федотовым в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

В декабре сотрудница администрации Каменского района пыталась дать Федотову взятку в размере 3 млн рублей за то, чтобы он поспособствовал ее победе в конкурсе на должность главы администрации района. Вице-губернатор отказался, а в последствии глава региона объявил ему благодарность за принципиальную позицию и пообещал премировать.

Теги: #взятки

Рубрика: Общество

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