Запретить чиновникам выезжать за границу на новогодних праздниках предложили в Госдуме

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из страны в период новогодних праздников, чтобы они выявляли проблемы во внутреннем туризме, передает РИА Новости.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», – сказал депутат.

По его словам, многие депутаты Госдумы поддержали его инициативу и также планируют провести новогодние праздники в России.

Хамзаев отметил, что многое говорят о патриотизме, но в отпуск уезжают за границу, не акцентируя внимание на внутренние проблемы и возможности страны.

«А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», – добавил он и пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха внутри России.