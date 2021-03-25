Стыд крестьян и квартира от Путина: новости к полуночи 27 декабря
Дайджест новостей к окончанию понедельника
Следственный комитет начал проверку по факту смерти основателя националистического портала «Спутник и погром»* Егора Просвирнина. Тело мужчины без одежды было обнаружено на Тверском бульваре. Очевидцы сообщают, что до произошедшего в квартире Просвирина на пятом этаже были слышны крики. Супруга издателя признались, что они оба употребили наркотики до случившегося. В результате он начал раскидывать вещи, вести себя агрессивно, выгнал жену и тёщу из дома.
Незадолго до смерти Просвирнин писал в Твиттере, что переживает кризис после семейного конфликта и сомневается, что его супруга может воспитывать их общих детей.
Администрация президента сообщила, что семья подростка Марка Кобленева из Московской области, которому Владимир Путин организовал желаемые уроки на гитаре, переехала в собственную квартиру. «С улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону», —пишет АП. Ранее выяснилось, что семья Марка не имеет своего жилья, а живёт в квартире у знакомых.
Факультет социальных наук НИУ ВШЭ подвёл итоги исследования современных крестьян в России. Полуструктурированные интервью 30 сельчан из Белгородской области показывают, что представители аграрного сектора все чаще испытывают труд из-за своей профессиональной принадлежности. После гибели советской идентичности крестьянина не удалось выстроить новое представление о профессии.
Часто психологическое восприятие себя у взрослых крестьян вызывает отношение родных детей, уехавших в города. Они не видят смысла в работе родителей. Сами респонденты признают, что сельхозработы отнимают много физических сил, но финансовая отдача от этого либо никакая, либо минимальная.
* - сайт проекта "Спутник и погром" запрещён на территории РФ.
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