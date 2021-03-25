Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми несчастливыми гражданами вместе с Афганистаном и Ираком

Согласно данным опроса, по всему миру очень довольных своей жизнью 13%, достаточно довольных – 43%, в разной степени недовольны своей жизнью 13%. Около трети (28%) говорят, что они «ни довольны, ни недовольны». Такую же оценку своей жизни дали 30% россиян. Довольных своей жизнью россиян в этом году чуть больше – 36%, очень довольных – 5%.

В топ-5 счастливых стран попала Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан.

При этом наиболее несчастными являются люди в Афганистане (36% говорят, что они недовольны или очень недовольны), в Гане, Ираке и Украине по 31%, Турции и Пакистане – по 23%.

Как отмечается, традиционно Латинская Америка, Африка и Восточная Азия по оценке их жителей являются самыми счастливыми территориями. А Европа, Ближний Восток и Россия всегда находятся в более пессимистично настроенной группе. США показывают результаты, близкие к средним по миру.

По словам доктора социологических наук, президента Ромир, основателя Mile group, вице-президента Gallup International Андрея Милехина, уровень счастья напрямую не связан с уровнем дохода, а пандемия лишь стала катализатором процессов, которые начались еще задолго до нее.

«Деглобализация началась еще до Трампа. Цифровой контроль за нашей жизнью тоже до 2020 года. Парадокс и в том, что пандемия объединила демократические и авторитарные режимы, все они теперь стали основываться на контроле и наблюдении. Пандемия – лишь тактическая проблема. Нам сейчас, как никогда, нужны новые ориентиры. Мы должны думать о будущем», – заявил он.