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Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми несчастливыми гражданами вместе с Афганистаном и Ираком

Индекс счастья в России снижается с 2014 года

Фото: pixabay

Россия попала в пятерку стран с самым низким индексом счастья, демонстрируя показатель прошлого года. По нему России удалось обогнать лишь такие страны, как Гана, Афганистан, Гонконг и Ирак. Об этом говорят результаты исследования Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательского холдинга Ромир. 

Индекс счастья в России остается на самом низком уровне за последние десять лет. Так, в 2013 году он составлял 24 пункта, в 2014 году вырос до 59, а затем снизился до 18 в 2021 году.


Согласно данным опроса, по всему миру очень довольных своей жизнью 13%, достаточно довольных – 43%, в разной степени недовольны своей жизнью 13%. Около трети (28%) говорят, что они «ни довольны, ни недовольны». Такую же оценку своей жизни дали 30% россиян. Довольных своей жизнью россиян в этом году чуть больше – 36%, очень довольных – 5%.

В топ-5 счастливых стран попала Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан.

При этом наиболее несчастными являются люди в Афганистане (36% говорят, что они недовольны или очень недовольны), в Гане, Ираке и Украине по 31%, Турции и Пакистане – по 23%. 

Как отмечается, традиционно Латинская Америка, Африка и Восточная Азия по оценке их жителей являются самыми счастливыми территориями. А Европа, Ближний Восток и Россия всегда находятся в более пессимистично настроенной группе. США показывают результаты, близкие к средним по миру.

По словам доктора социологических наук, президента Ромир, основателя Mile group, вице-президента Gallup International Андрея Милехина, уровень счастья напрямую не связан с уровнем дохода, а пандемия лишь стала катализатором процессов, которые начались еще задолго до нее. 

«Деглобализация началась еще до Трампа. Цифровой контроль за нашей жизнью тоже до 2020 года. Парадокс и в том, что пандемия объединила демократические и авторитарные режимы, все они теперь стали основываться на контроле и наблюдении. Пандемия – лишь тактическая проблема. Нам сейчас, как никогда, нужны новые ориентиры. Мы должны думать о будущем», – заявил он.

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