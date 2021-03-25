Названы самые дорогие авиа и ж/д билеты на новогодние каникулы по России и за рубеж

Самый дорогой билет на самолет в новогодние каникулы за границу пришелся на рейс для нескольких человек из Москвы до Таиланда и обратно, его стоимость составила 800 тыс. рублей, а на внутренних маршрутах дороже всего оказался полет из столицы в Иркутск – 215 тыс. рублей. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Путешествия», передает «Коммерсант».

В Топ самых дорогих перелетов из России также вошел рейс из Москвы в Доминиканскую Республику (260 тыс. руб.), из Москвы в Иорданию (220 тыс. руб.), из Москвы в Казахстан (200 тыс. руб.), из Москвы в Сербию (150 тыс. руб.).

Внутри страны самыми дорогими стали рейсы: Москва – Иркутск (215 тыс. руб.), Москва – Мурманск (170 тыс. руб.), Владивосток – Сочи (130 тыс. руб.), Хабаровск – Москва (106 тыс. руб.), Набережные Челны – Краснодар (80 тыс. руб.).

Тремя самыми дорогими ж/д билетами стали: Санкт-Петербург – Москва (84 тыс. руб.), Москва –Минеральные Воды (78 тыс. руб. на нескольких пассажиров), Санкт-Петербург – Москва (58 тыс. руб. на нескольких пассажиров).

Как отмечается, по итогам этого года почти половина продаж в сегменте выездного туризма пришлась на туры в Турцию, также у россиян был востребован Египет.