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Мигрантов с 1 января будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность

Их работодатели могут быть оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека

Фото: Global Look Press

С 1 января иностранные граждане могут бытm выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а их работодатели оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Это связано с тем, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны, сообщили в МВД РФ.

«С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника», – говорится в сообщении. 

Министерство рекомендует до 31 декабря иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел. Уточняется, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ, а граждане государств – членов Евразийского экономического союза могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию. Работодателям необходимо оформить с ними трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД.

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