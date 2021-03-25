Материнский капитал хотят разрешить использовать на лечение ребёнка

Если, по каким-либо причинам полис обязательного медицинского страхования (ОМС) не позволяет обеспечить лечение или реабилитацию ребёнка, для этих целей можно будет израсходовать средства материнского капитала. Соответствующий законопроект готовит фракция «Единой России» в Госдуме.

«У нас (...) есть такой законопроект, который позволит разрешать использовать материнский капитал на лечение или реабилитацию ребёнка, если с ним случилась какая-то сложная ситуация», — рассказывает News.ru депутат Татьяна Буцкая.

Так она прокомментировала обращение основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец, которая предложила властям ввести аналогичное правило.

Буцкая отмечает, что пока инициатива находится на стадии разработки и не внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.