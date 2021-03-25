Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам

«Дети не всегда могут владеть своим телом»

Накануне выпало много снега, и мы вместе с руководителем проекта «Хаски-терапия» Татьяной Хозиевой идем, любуясь по-сказочному красивым зимним лесом в Сокольниках. Хотя тишина в центре Москвы уже сама по себе сказка.

– Дети будут под большим впечатлением и, думаю, надолго запомнят такую поездку, – говорит Татьяна.

Дети – это подопечные Центра содействия семейному воспитанию им. Г. И. Россолимо. Татьяна Хозиева – клинический психолог и анималотерапевт. Она предупреждает, что сегодня будут дети со множественными нарушениями в развитии, довольно тяжелые, и нам следует держаться осторожнее – можно запросто получить рукой или ногой.

– Они не всегда могут владеть своим телом, и приходится иногда ловить их летающие руки и ноги, – поясняет она. – Наша задача – дать детям новые впечатления и успешный опыт общения с собаками, после этого они чувствуют себя увереннее, смелее. Происходит перенос опыта из одной сферы деятельности на другую.