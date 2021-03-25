Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам
Доброта и любовь этих собак безграничны и могут лечить
В столичных Сокольниках работает «Хаски-парк» полярных путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро, где попадаешь в пушистый рай. Уже год здешние псы не только развлекают и катают гостей на упряжках, но и лечат детей-инвалидов. Корреспонденты «Собеседника» поинтересовались, как работают собаки-терапевты.
«Дети не всегда могут владеть своим телом»
Накануне выпало много снега, и мы вместе с руководителем проекта «Хаски-терапия» Татьяной Хозиевой идем, любуясь по-сказочному красивым зимним лесом в Сокольниках. Хотя тишина в центре Москвы уже сама по себе сказка.
– Дети будут под большим впечатлением и, думаю, надолго запомнят такую поездку, – говорит Татьяна.
Дети – это подопечные Центра содействия семейному воспитанию им. Г. И. Россолимо. Татьяна Хозиева – клинический психолог и анималотерапевт. Она предупреждает, что сегодня будут дети со множественными нарушениями в развитии, довольно тяжелые, и нам следует держаться осторожнее – можно запросто получить рукой или ногой.
– Они не всегда могут владеть своим телом, и приходится иногда ловить их летающие руки и ноги, – поясняет она. – Наша задача – дать детям новые впечатления и успешный опыт общения с собаками, после этого они чувствуют себя увереннее, смелее. Происходит перенос опыта из одной сферы деятельности на другую.
«Давай, Санёк, вставай!»
Обсуждая, чем канистерапия (от лат. слова «канис» – «собака») – лечение собаками – отличается от других видов анималотерапи (спойлер: собаки – самые энергичные и контактные существа), незаметно подходим к мини-басу с гостями из дома-интерната – детьми и сопровождающими их педагогами. Четверо разновозрастных мальчишек и девочка-подросток Соня, кажется, не совсем понимают, куда попали, и прочитать их эмоции сложно. Все они, за исключением Саши - на инвалидной коляске, говорят плохо, общаются отрывистыми звуками. Эта встреча с собаками для них не первая: до этого хаски уже приезжали к ним знакомиться в интернат.
– Многие дети в казенных учреждениях ни разу в жизни не видели собак, – отмечает Татьяна.
На стартовой точке у стенда «Хаски-парка» кинолог Наталья, она же канистерапевт, подводит к детям Стешу. Хаски все дружелюбные, общительные и обаятельные, но Стеша – суперкоммуникатор и местная звезда. Наблюдается оживление, дети «разговаривают», кто-то пытается потрогать Стешу руками, кто-то побаивается, но самая смелая хаски, кажется, и сама смотрит испуганными глазами.
– Для продуктивного сотрудничества важен преконтакт, дети должны приближаться к собакам понемногу, успевая сориентироваться в происходящем, – объясняет Татьяна.
– Давай, Санёк, вставай! – говорит мальчику на коляске педагог.
Санёк плохо, но может ходить, и с помощью собак его мотивируют пойти, но сейчас мотивации недостаточно.
Старый хаски борозды не испортит
Ребят ведут к той части парка, где в будках на привязи живут старые хаски. В этом тоже есть смысл: они не такие эмоциональные, подвижные и громкие, как молодые, и не испугают детей. Дети и взрослые окружают большого коричневого хаски со стершимися зубами. Он виляет хвостом, кажется, рад вниманию. Кинолог Наталья учит гладить собаку.
– Смотри, Соня, какая собака пушистая, будешь гладить? – Она бросает немного снега на собачью шерсть и предлагает девочке его стряхнуть. – Смотри, осторожно, вот так стряхиваешь.
У Сони получается не с первой попытки: ей больше нравится снег резко кидать, а не бережно стряхивать. Мальчишки побаиваются, но интерес берет свое – и они вступают в предложенную игру: гладят пса по спине, хвосту, голове. Терпит он или ему нравится, сложно сказать.
Через 20 минут детей переводят к другому хаски: даже эти собаки, несмотря на всю свою подвижную нервную систему, от общения и касаний устают, им нужен перерыв. Дети ведут себя шумно, Соня возбуждена, кричит и машет руками. Она увлекается сбрасыванием снега с будок и не замечает остальных, а в это время Наталья учит Сашу на инвалидной коляске кормить хаски с руки. С него снимают варежки и говорят, что будет немного мокро, когда собака слижет корм. Ему и любопытно, и страшно. Саша предпочитает безопасный вариант – кидать корм на снег, и, когда все-таки выполняет программу-максимум – собака слизывает шарик с руки, – пищит испуганно-радостно.
– Когда Саша контактирует с собаками, он потом об этом рассказывает, начинает больше двигаться, мы видим положительные изменения, – говорит замдиректора центра Ольга Алексеевна Прилепина. – Мы хотим, чтобы все наши дети побывали в «Хаски-парке» в следующем году.
Прогулка на поводке
Пока ребята гуляют по территории парка – это тоже часть программы, которая называется «ориентирование», – мы с Татьяной идем к молодым собакам. Нас встречают приветственным лаем. Каждая хочет пообщаться и поиграть. На животе Стеши, которая сегодня уже хорошо поработала, замечаю пятна зеленки.
– Был несчастный случай – собака проглотила мяч, когда играла с детьми, специалист не заметил, – объясняет Хозиева.
В собачьей работе свои риски, но чаще всего псы эмоционально выгорают, и тогда их минимум на неделю отстраняют от работы, дают отдохнуть. Почти все собаки стерилизованы, и абсолютно все хорошо социализированы, общались с большим количеством людей. Чаки, например, полгода жил у Татьяны. Этот наглый пес пытается отнять и зажевать мои шерстяные перчатки. Его соседка – маленькая и скромная Шоколадка – на такое не способна. Она так смотрит, что ее хочется взять на ручки. Характеры у всех разные.
Для молодых хаски сегодня тоже есть работа. Кинологи выбирают несколько собак и ведут их на поводках гулять с детьми. У самого старшего мальчика Кирилла с Шоколадкой складывается дружный тандем. Саше снова и любопытно, и страшно, но сопровождающие педагоги и кинолог всегда рядом. В конце концов он встает с коляски и проходит небольшой путь (победа!), чтобы пообщаться на прощание со Стешей. Сеанс завершился, пора домой – в интернат.
От первого лица
Общение детей-инвалидов с собаками творит чудеса
Создатель «Хаски-парка» – путешественник Дмитрий Шпаро – рассказал о том, как появился проект «Хаски-терапия»:
– С 2000 года мы проводим в Карелии активные приключенческие туры для детей. В 2006 году мы завели на этой площадке собак породы хаски, доброжелательных и абсолютно лояльных к людям. С самого начала к нам приезжали дети-инвалиды – глухие, с плохим зрением, с ДЦП, – и в какой-то момент мы поняли, что участие собак в путешествии положительно влияет на детей. В 2014 году мы привезли собак из Карелии в Москву и на территории Сокольников при поддержке Департамента труда и соцзащиты устраивали занятия «По пути с хаски» для инвалидов. После пандемии в 2021 году мы нашли канистерапевтов – это обученные люди, психологи – и кинологов, которые помогают контактировать с собаками, и получили грант Департамента труда и соцзащиты. Общение детей-инвалидов с собаками приносит видимые изменения, это какие-то чудеса. В 2022 году мы продолжим работу по гранту. У нас также есть кабинет, где канистерапевты ведут в рамках гранта индивидуальные занятия с детьми и родителями. В этом году будем работать с жителями всех округов Москвы.