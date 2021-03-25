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Вирусолог назвал невозможным предложение Матвиенко вакцинировать от ковида 100% россиян

Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета всех нужно вакцинировать

Фото: Global Look Press

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что для достижения коллективного иммунитета следует привить от коронавируса 100% россиян, передает NEWS.ru

«100% – это цель, которую можно поставить, но достигнуть её нельзя. Это и не нужно, в том смысле, что она недостижима. Нужно максимальное количество людей прививать, а какой максимальный процент – это жизнь покажет», – сказал вирусолог.

Альтштейн затронул и вопрос о защите новорождённых от ковида. По его словам, младенцам антитела могут передаваться с молоком матери, если она вакцинирована. Он также отметил, что новорождённые мало восприимчивы к этой инфекции.

«Но совсем маленькие дети защищены молоком матери. Если у неё есть антитела, то они защищают и ребёнка. Они передаются с молоком и кровью, поэтому ребёнок от вакцинированной матери защищён. Ещё и притом, что он мало восприимчив», – подчеркнул вирусолог.

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