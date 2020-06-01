Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:31

Кадыров: Украину следует присоединить к России, если Зеленский продолжит текущую политику

По его словам, запад заинтересован в открытии на Украине своих военных баз и диктовке России своих условий

Фото: Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина это наша территория и если Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то ее необходимо будет присоединить к России. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Грозном. 

«Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение. (...) Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – цитирует Кадырова РИА Новости.

По словам главы Чечни, запад заинтересован в открытии на Украине своих военных баз, чтобы таким образом диктовать России свои условия. Он также сказал об уверенности в том, что Путин не позволит таким планам осуществиться.

«А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем», – добавил он. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Происшествия 3 минуты назад

Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Рай" возросло до 389 человек. Видео

Политика 16 минут назад

Уже 20 лет вступают. В команде Навального дали оценку «угрозы» вхождения Украины в НАТО

Политика 20 минут назад

Алексей Дюмин, которому СМИ прочат должность главы МЧС, сегодня впервые обратился к спасателям

Общество 40 минут назад

Прокуратура требует заменить условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК* Жданова

Политика 1 час назад

«Системная работа по уничтожению правозащиты»: Ассоциация независимых депутатов осудила преследование «ОВД-Инфо»*

Общество 1 час назад

Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам

Политика 1 час назад

Дед Мороз задолжал 10 миллионов рублей за то, что не исполняет желания и не дарит подарки

Политика 1 час назад

Законотворчество во время чумы: какие законы напринимали депутаты за год

Политика 1 час назад

Историку Юрию Дмитриеву второй раз увеличили срок заключения

Общество 1 час назад

«Талибы* завоёвывали города и соцсети»: RT дал премию «Красавчики года» «Талибану»*

Общество 2 часа назад

«Ветераны России» просят привлечь к ответственности «Мемориал»* за реабилитацию пособников нацистов

Общество 2 часа назад

«Родитель, к сожалению, имеет право морально калечить своих детей». Академик Евгений Ямбург о ситуации с 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой

Общество 2 часа назад

Истязавших детей воспитателей накажут условно, а учительницу, заставившую девочку ходить босиком, – дисциплинарно

Общество 2 часа назад

Карикатура недели. Илон Маск - дважды человек года

Общество 3 часа назад

Кадыров ответил на заявления о похищениях родных неугодных ему блогеров обвинениями в терроризме

Общество 4 часа назад

Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года, кандидатов кроме Путина пока нет

Происшествия 5 часов назад

В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырех человек

Общество 6 часов назад

ЦБ будет контролировать все переводы денег россиян, задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ, главное к 27 декабря

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика