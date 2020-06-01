Кадыров: Украину следует присоединить к России, если Зеленский продолжит текущую политику

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина это наша территория и если Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то ее необходимо будет присоединить к России. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Грозном.

«Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение. (...) Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – цитирует Кадырова РИА Новости.

По словам главы Чечни, запад заинтересован в открытии на Украине своих военных баз, чтобы таким образом диктовать России свои условия. Он также сказал об уверенности в том, что Путин не позволит таким планам осуществиться.

«А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем», – добавил он.