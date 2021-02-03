Для бросившего в полицейских файер потребовали 8 лет колонии

Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы для Вячеслава Игумнова, которого задержали в Москве после акции в поддержку Алексея Навального 23 января этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяют сразу две статьи уголовного кодекса: о хулиганстве и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, в которых 21-летний юноша во время митинга бросил файер, находясь недалеко от Большой Дмитровки.

Отмечается, что 8 лет колонии общего режима запрошенные гособвинителем, учитывают тот факт, что молодой человек признался в совершенном и раскаялся. На видео, опубликованном после задержания Следственным комитетом, Игумнов извиняется перед «всеми сотрудниками полиции» и призывает людей не выходить на несогласованные акции протеста.