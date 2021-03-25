В России выявлено меньше 24 тысяч заболевших COVID-19, это минимум с конца сентября

За последние сутки в России выявлен 23 721 новый случай коронавируса, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов, полностью выздоровели еще 37 285 человек, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851), Московской области (1565), Краснодарском крае (570), Свердловской области (564) и в Иркутской области (546).

За все время пандемии в стране выявлено 10 392 020 случаев коронавируса, зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.