В Афганистане запретили слушать музыку в машине и перевозить женщин без хиджаба

Захвативший власть в Афганистане «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в России) запретил водителям включать музыку, сажать женщин без хиджаба и перевозить женщин на длинные расстояния без сопровождающего. Об этом сообщает телеканал Kabul News в Twitter.

По данным телеканала, водителям была дана письменная рекомендация с такими требованиями.

Это подтвердили в Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

В рекомендациях также говорится о том, что водители не должны возить женщину в долгое путешествие без махрама (близкого родственника мужского пола), воздерживаться от употребления наркотиков в транспортных средствах, останавливать транспортное средство во время молитвы.