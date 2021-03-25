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В Афганистане запретили слушать музыку в машине и перевозить женщин без хиджаба

Водителям была дана письменная рекомендация с такими требованиями

Фото: Global Look Press

Захвативший власть в Афганистане «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в России) запретил водителям включать музыку, сажать женщин без хиджаба и перевозить женщин на длинные расстояния без сопровождающего. Об этом сообщает телеканал Kabul News в Twitter.

По данным телеканала, водителям была дана письменная рекомендация с такими требованиями. 

Это подтвердили в Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока. 

В рекомендациях также говорится о том, что водители не должны возить женщину в долгое путешествие без махрама (близкого родственника мужского пола), воздерживаться от употребления наркотиков в транспортных средствах, останавливать транспортное средство во время молитвы. 

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