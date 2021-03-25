Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:30

В 2022 году курильщиков ждут новые штрафы

По словам юриста, власти будут завинчивать гайки в экономическом пространстве

Фото: pixabay

В новом году владельцы недвижимости и руководство предприятий будут обязаны обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Об этом сообщил «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов. 

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения – до 5 000 рублей», – рассказал Корытов. 

Как напомнил юрист, в России почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран, в том числе и Россия. 

Он отметил, что сейчас запреты и ограничения действуют на рекламу, продажу (в том числе и по интернету), курение табака, электронных сигарет, вейпов и айкосов. 

Корытов добавил, что также обсуждаются меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. 

В дальнейшем, как он считает, власти будут завинчивать гайки уже в экономическом пространстве. 

Теги: #Курение

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 23 минуты назад

Байден начнет сдавать, Украина расколется, Лукашенко расслабится. Что говорят звезды о политике в 2022 году?

Общество 26 минут назад

В МВД планируют начать выдавать электронные паспорта с января 2023 года

Общество 30 минут назад

В России выявлено меньше 24 тысяч заболевших COVID-19, это минимум с конца сентября

Политика 58 минут назад

ЕС потребовал от России отказаться от политики импортозамещения из-за требований ВТО

Общество 2 часа назад

В Афганистане запретили слушать музыку в машине и перевозить женщин без хиджаба

Общество 2 часа назад

40% финтнес-клубов закрылись, голодовка Штейн и Алёхиной, гаишник с гранатой в Питере. Главное к 26 декабря

Общество 2 часа назад

В 2021 году иностранцы чаще получали российское гражданство и паспорта

Общество 18 часов назад

«Первое слово съела корова»: депутат-сексист из Госдумы заявил, что слово женщины в семье – второе, из-за чего стал объектом насмешек в Твиттере

Общество 18 часов назад

Роман Вильфанд о том, какой будет погода в новогоднюю ночь

Происшествия 21 час назад

Пьяный пассажир в московском метро разлил пиво и вытер лужу своей курткой

Общество 22 часа назад

РКН обвинил «ОВД-Инфо»* в оправдании терроризма и экстремизма

Общество 23 часа назад

Скончался писатель и филантроп Альберт Лиханов

Общество 23 часа назад

23-летнюю дочь Кадырова наградили за защиту прав человека

Общество 1 день назад

«Они пытаются ответственность возложить на нас»: шахтёр из Белова высказался о клятве горняка

Политика 1 день назад

«Теперь о вашем задержании узнает примерно никто»: замперед московского «Яблока» прокомментировал блокировку «ОВД-Инфо»*

Общество 1 день назад

Суд над геймером и орден для Ильи Резника: новости к утру 25 декабря

Общество 1 день назад

МЧС создаст реестр коррупционеров

Общество 1 день назад

«Будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты»: в сети продолжают обсуждать слова Путина об индексации пенсий

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика