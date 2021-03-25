В 2022 году курильщиков ждут новые штрафы

В новом году владельцы недвижимости и руководство предприятий будут обязаны обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Об этом сообщил «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения – до 5 000 рублей», – рассказал Корытов.

Как напомнил юрист, в России почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран, в том числе и Россия.

Он отметил, что сейчас запреты и ограничения действуют на рекламу, продажу (в том числе и по интернету), курение табака, электронных сигарет, вейпов и айкосов.

Корытов добавил, что также обсуждаются меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

В дальнейшем, как он считает, власти будут завинчивать гайки уже в экономическом пространстве.