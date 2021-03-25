Байден начнет сдавать, Украина расколется, Лукашенко расслабится. Что говорят звезды о политике в 2022 году?

О США

-Два года назад, когда лидером Демократической партии США был избран Джо Байден, я составлял его гороскоп, и говорил, что он будет управлять своей партией до конца 2022 года. И сейчас говорю, что в первой половине 2022 года он будет на высоте, но резко начнет сдавать в четвертом квартале года, поэтому отношения между Россией и Америкой будут совсем другие, - заявляет астролог Александр Зараев.

Об Украине

-В 2022 году Украина получит новые импульсы распада, Донецк и Луганск приобретут статус признанных республик, а во второй половине года могут отколоться Харьковская и Одесская область. Украина перестанет быть тем государством, которое мы наблюдаем, и там уже в середине года может произойти политический переворот. Может быть, к маю или даже в марте мы увидим Новый Майдан, - прогнозирует астролог.

О Белоруссии и Турции

-Лукашенко - Дева по гороскопу и для Дев первая половина года это период, когда можно расслабиться, сейчас у него более менее благоприятная ситуация. Интересно, как будут меняться отношения стран с Турцией. Эрдоган - Рыба по гороскопу, и когда Юпитер войдет в знак Рыбы, это изменит его амбиции, он будет чувствовать себя новым Ататюрком и по-другому выстраивать отношения с азиатскими республиками. Си Цзиньпинь - Близнец, и для него 2022 год станет годом возвышения, Китай будет вести политику лидерства в мире.

О Европе

-В Германии Олаф Шольц, Близнец, будет вести не совсем понятную как для России, так и для европейских партнеров двойственную политику. Макрон, думаю, удержится, и если они с Шольцем найдут общий язык, будут создавать новую Европу. Впрочем, в 2022 году отношения в Европе будут трещать по швам, будет не хватать энергии Рака Меркель, которая умела договариваться. В год Тигра многие политики будут неадекватно проявлять свои амбиции.

О России и Китае

-Новое правительство во главе с Мишустиным, он Рыба, как и Эрдоган, позволяет Путину управлять до 2024 года, чувствуя себя уверенно. Президент - Тигр и их гороскопы с Си Цзиньпинем очень похожи. Думаю, они найдут общий язык и это будет годом усиления объединения России и Китая.