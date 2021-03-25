Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:08

Байден начнет сдавать, Украина расколется, Лукашенко расслабится. Что говорят звезды о политике в 2022 году?

Эксклюзивный прогноз астролога Александра Зараева на международную политику

photo
Фото: @Pixabay

О США

-Два года назад, когда лидером Демократической партии США был избран Джо Байден, я составлял его гороскоп, и говорил, что он будет управлять своей партией до конца 2022 года. И сейчас говорю, что в первой половине 2022 года он будет на высоте, но резко начнет сдавать в четвертом квартале года, поэтому отношения между Россией и Америкой будут совсем другие, - заявляет астролог Александр Зараев.

Об Украине

-В 2022 году Украина получит новые импульсы распада, Донецк и Луганск приобретут статус признанных республик, а во второй половине года могут отколоться Харьковская и Одесская область. Украина перестанет быть тем государством, которое мы наблюдаем, и там уже в середине года может произойти политический переворот. Может быть, к маю или даже в марте мы увидим Новый Майдан, - прогнозирует астролог.

О Белоруссии и Турции

-Лукашенко - Дева по гороскопу и для Дев первая половина года это период, когда можно расслабиться, сейчас у него более менее благоприятная ситуация. Интересно, как будут меняться отношения стран с Турцией. Эрдоган - Рыба по гороскопу, и когда Юпитер войдет в знак Рыбы, это изменит его амбиции, он будет чувствовать себя новым Ататюрком и по-другому выстраивать отношения с азиатскими республиками. Си Цзиньпинь - Близнец, и для него 2022 год станет годом возвышения, Китай будет вести политику лидерства в мире. 

О Европе

-В Германии Олаф Шольц, Близнец, будет вести не совсем понятную как для России, так и для европейских партнеров двойственную политику. Макрон, думаю, удержится, и если они с Шольцем найдут общий язык, будут создавать новую Европу. Впрочем, в 2022 году отношения в Европе будут трещать по швам, будет не хватать энергии Рака Меркель, которая умела договариваться. В год Тигра многие политики будут неадекватно проявлять свои амбиции. 

О России и Китае

-Новое правительство во главе с Мишустиным, он Рыба, как и Эрдоган, позволяет Путину управлять до 2024 года, чувствуя себя уверенно. Президент - Тигр и их гороскопы с Си Цзиньпинем очень похожи. Думаю, они найдут общий язык и это будет годом усиления объединения России и Китая.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 23 минуты назад

В МВД планируют начать выдавать электронные паспорта с января 2023 года

Общество 27 минут назад

В России выявлено меньше 24 тысяч заболевших COVID-19, это минимум с конца сентября

Политика 55 минут назад

ЕС потребовал от России отказаться от политики импортозамещения из-за требований ВТО

Общество 58 минут назад

В 2022 году курильщиков ждут новые штрафы

Общество 2 часа назад

В Афганистане запретили слушать музыку в машине и перевозить женщин без хиджаба

Общество 2 часа назад

40% финтнес-клубов закрылись, голодовка Штейн и Алёхиной, гаишник с гранатой в Питере. Главное к 26 декабря

Общество 2 часа назад

В 2021 году иностранцы чаще получали российское гражданство и паспорта

Общество 18 часов назад

«Первое слово съела корова»: депутат-сексист из Госдумы заявил, что слово женщины в семье – второе, из-за чего стал объектом насмешек в Твиттере

Общество 18 часов назад

Роман Вильфанд о том, какой будет погода в новогоднюю ночь

Происшествия 21 час назад

Пьяный пассажир в московском метро разлил пиво и вытер лужу своей курткой

Общество 22 часа назад

РКН обвинил «ОВД-Инфо»* в оправдании терроризма и экстремизма

Общество 23 часа назад

Скончался писатель и филантроп Альберт Лиханов

Общество 23 часа назад

23-летнюю дочь Кадырова наградили за защиту прав человека

Общество 1 день назад

«Они пытаются ответственность возложить на нас»: шахтёр из Белова высказался о клятве горняка

Политика 1 день назад

«Теперь о вашем задержании узнает примерно никто»: замперед московского «Яблока» прокомментировал блокировку «ОВД-Инфо»*

Общество 1 день назад

Суд над геймером и орден для Ильи Резника: новости к утру 25 декабря

Общество 1 день назад

МЧС создаст реестр коррупционеров

Общество 1 день назад

«Будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты»: в сети продолжают обсуждать слова Путина об индексации пенсий

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика