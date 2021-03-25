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Анатолий Вассерман заявил, что если уровнять зарплаты учителей по стране, то все будут обижены

Так он прокомментировал инициативу по финансированию учителей из федерального бюджета по единому тарифу

Фото: Global Look Press

В комитете Госдумы по просвещению не поддержали идею уравнять зарплаты учителей по стране заявив, что это может обидеть преподавателей. Об этом заявил многократный победитель интеллектуальных телеигр, общественный деятель, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман изданию «Подъём». Ранее депутат от Омской области Андрей Алёхин предложил финансировать учителей из федерального бюджета по единому тарифу, чтобы сократить отток педагогов из малых городов.

«Считаю, что образование – дело общефедеральное, его нельзя отдавать на усмотрение регионов. Соответственно, сетка платежей, вроде бы, действительно, должна быть единой. Но уровень жизнь в разных регионах сильно отличается. Соответственно, сумма, в одном регионе представляющаяся совершенно нищенской, для другого региона будет непомерно высока. И это приведёт к тому, что обижены будут все», – сказал Вассерман. 

По его словам, это станет возможно только когда межрегиональное неравенство будет сокращено в разы. «Но до этого ещё много времени», – добавил он. 

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