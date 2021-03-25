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Суд над геймером и орден для Ильи Резника: новости к утру 25 декабря

Дайджест новостей субботнего утра

Фото: стоп-кадр РЕН ТВ

Ольга Любимова и Илья Резник

34% россиян, опрошенных центром ФОМ считают, что в 2022 году безработица в стране вырастет. Чуть больше (40%) уверены, что показатели трудовой занятости никак не изменятся, передает «Интерфакс».

В Москве геймера судят за продажу ботов для компьютерных игр, которые позволяют автоматически проходить стратегии. Компания-производитель обвинила его в том, что другие участники игр из-за его «услуг» теряли интерес к развлечению, поскольку соперники использовали неэтичное преимущество. За пакет из 150 выигранных боев хакер брал 25 рублей, за 15 тысяч побед – 2 125 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Нижегородское управление СКР отказалось проводить проверку по обстоятельствам смерти журналистки Koza.press Ирины Славиной. Об этом сообщили в «Комитете против пыток» (признан иноагентом). Напомним, журналистка покончила с собой в октябре 2020 года и в предсмертной записке попросила винить в случившемся Российскую Федерацию. Следователи назвали надуманными предположения, что на журналистку оказывали давление.

Издание «Трудовая оборона» о профилактике здоровья на предприятиях разработало методичку по общению с невакцинированными сотрудниками. Авторы отметили, что в России 18% жителей отвергают любую возможность вакцинации от COVID-19 и 40% сомневаются в том, что нужно сделать прививку. В работу, по предположению экспертов, эффективнее брать нерешительных сотрудников. Кроме традиционных аргументов в редакции советуют использовать методы поведенческой экономики.

Поэт Илья Резник стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Награду ему и ещё 23 деятелям культуры вручила министр культуры Ольга Любимова. За награду поэт Резник поблагодарил «нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина».

Арнольд Шварцнеггер в Лос-Анджелесе подарил 25 маленьких домов бездомным ветеранам вооруженных сил. 250 тысяч долларов пожертвовал актёр и политик неправительственной организации Village for Vets.

Рубрика: Общество

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