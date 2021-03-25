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«Они пытаются ответственность возложить на нас»: шахтёр из Белова высказался о клятве горняка

Клятва шахтёра, придуманная чиновниками, вызвала ажиотаж

Фото: instagram.com

Андрей Панов

Как выяснил «Собеседник», текст клятвы шахтёра, которую придумали кемеровские чиновники и решили сделать обязательной, уже поступил на шахтёрские участки, и горняки могли с ним ознакомиться.

- Мне кажется, это несерьёзно, ерунда какая-то, говорит шахтёр из Белово Сергей Томилин. - Лучше бы они спрашивали с олигархов, которые не могут контролировать своих подчинённых. Посадили бы Фёдорова, может быть, другие стали бояться. А так они пытаются ответственность возложить на нас.

По словам шахтера, его коллег больше волнует не придуманная зам. губернатора клятва, а то, что порядок начисления заработной платы после трагедии не изменился, хотя на это указывал сам Путин и даже стучал кулаком по столу. 70% зарплаты должна быть фиксированной, а 30% зависеть от объёма выработки, но, по словам шахтера, всё по-прежнему наоборот.

Напомним, что идея клятвы принадлежит заместителю губернатора Андрею Панову.

«Клятва горняка – ещё один шаг к тому, что каждый шахтёр должен понимать, что несёт ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», - написал у себя в Instagram чиновник.

Обязательная клятва горняка, в которой шахтёры клянутся в том числе «не допускать сокрытие аварий и несчастных случаев» и «неукоснительно соблюдать правила безопасности», подозрительно напоминает кальку всем известной пионерской («Я перед лицом своих товарищей...»). Клятва должна даваться на шахте или в администрации под роспись.

Рубрика: Общество

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