Роман Вильфанд о том, какой будет погода в новогоднюю ночь
Научный руководитель Гидрометцентра России о погоде в предновогоднюю неделю. Сама новогодняя ночь, уверяет он, даже для метеорологов выглядит волшебной.
– Роман Менделевич, откройте уже наконец тайну: что нам приготовила погода в новогоднюю ночь?
– Не так быстро. Еще до 31 января погода приготовила нам много сюрпризов.
Вот в субботу-воскресенье, последние выходные нынешнего года, – в центре европейской России будет ох какая интересная погода.
Во-первых, потеплеет. После этих сильных морозов потеплеет сразу градусов на 15. И уже вот дневные температуры в субботу и воскресенье от -50С до -70С всего-навсего. В общем-то мягкая, хорошая погода.
– К ней прилагается что-то неприятное?
– Да. В связи с тем, что Москва и вообще центр европейской России будут находиться на восточной периферии циклона, насыщенные влагой воздушные массы будут перемещаться с юга, кроме того, пройдет фронтальный раздел, все это приведет к тому, что будет не только тепло, но и ветрено, 15-17 метров в секунду. Плюс снег, можно даже говорить о сильных снегопадах.
Для Москвы это не так страшно (поскольку столица плотно застроена), а в Подмосковье это будет очень хорошо заметно. И не только в Подмосковье, но и в других городах не столь застроенных, как Москва.
– Все это продолжится в воскресенье, 26 декабря?
– В воскресенье температура сохранится такая же, но интенсивность осадков уменьшится. Но все равно, поскольку ветер будет около 18 м/сек, то даже тот небольшой снег, который будет, все равно приведет к метели. Вот такая достаточно жесткая погода. Если идти против ветра, то даже небольшой снег будет создавать очевидный дискомфорт.
– К понедельнику погода успокоится?
– В понедельник – переходный день, вполне умеренная погода. Хотя порывов ветра не прогнозируется, но все-таки он еще будет в диапазоне 5-10 м/ сек. Станет холоднее – ночные температуры будут уже -11-130С, по области до -160С. Дневные – в диапазоне -7-90С, но это максимальные температуры.
Такой температурный фон – это на пару градусов ниже нормы. Существенных осадков не ожидается.
– Солнышко-то увидим?
– Начиная со вторника (вторник, среда, четверг) устанавливается хорошо выраженный циклон, давление достаточно высокое, погода облачная, с прояснениями, то есть, солнышко мы будем видеть.
Но это будет морозная погода – при антициклоне всегда идет интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, вымораживание приземного слоя воздуха. И уже в ночь на вторник температура будет в диапазоне от -130С до -180С, дневные температуры – ниже отметки -100С (даже от -150С). Повторяю, это максимальные температуры.
В среду мороз еще усилится -18-230С ночью и днем около -150С. Другими словами, температурный фон примерно на 6-70С ниже нормы.
Холодно, но штиль и солнышко будет проглядывать. И поэтому мороз не будет восприниматься так же негативно, как на прошлой неделе, когда температуры были примерно такие же, но ветер и насыщенный влагой воздух создавали ощущение сильного мороза.
– Мы почти приблизились к новогодней ночи – 30 и 31 декабря.
– Говорить о потеплении в эти дни не приходится, но все-таки некоторое повышение температуры намечается. В четверг и в пятницу дневные температуры будут около -100С.
А вот дальше начинается уже вопрос: какой же будут новогодняя ночь и первый день нового года?
– Да, это всех волнует.
– Видите ли, есть понятие – бифуркация, когда решение идет по определенной траектории, а в какой-то момент происходит раздвоение. На сегодняшний день все физико-математические модели общей циркуляции, которые есть и в Гидрометцентре, и у наших зарубежных коллег из ведущих метеорологических центров (с которыми мы обмениваемся информацией), дают разные результаты, и, соответственно, разный прогноз.
Буквально в пятницу мы в Гидрометцентре обсуждали это очень детально. И вот прогноз все-таки выпущен.
– Так чего все-таки ждать?
– Прогноз звучит так.
– И все-таки это прогноз неуверенный? Все может оказаться не так?
– Да, поскольку есть несколько вариантов развития погоды. И этот прогноз еще будет уточняться, корректироваться – в понедельник и позже, когда уже будет более понятно, по какой траектории будет развиваться ситуация.
– Часто так случается, что прогноз не удается сделать буквально до самого конца?
– Удивительно, но так бывает. Мы же с детства привыкли к тому, что в новогоднюю ночь происходят волшебства, какие-то совершенно невероятные трансформации. Все-таки это новогодняя ночь, тут еще целый ряд сил включается. И как наши математики ни пытаются в прогностических уравнениях описать эти волшебные силы, пока не получается. Но мы надежды не оставляем. Видимо, Дед Мороз вмешивается в наши прогнозы, – шутит Роман Вильфанд.