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Роман Вильфанд о том, какой будет погода в новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России о погоде в предновогоднюю неделю. Сама новогодняя ночь, уверяет он, даже для метеорологов выглядит волшебной.

Фото: Global Look Press

Роман Менделевич, откройте уже наконец тайну: что нам приготовила погода в новогоднюю ночь?

– Не так быстро. Еще до 31 января погода приготовила нам много сюрпризов.

Вот в субботу-воскресенье, последние выходные нынешнего года, – в центре европейской России будет ох какая интересная погода.

Во-первых, потеплеет. После этих сильных морозов потеплеет сразу градусов на 15. И уже вот дневные температуры в субботу и воскресенье от -50С до -70С всего-навсего. В общем-то мягкая, хорошая погода.

Но это самая позитивная часть прогноза
- Роман Вильфанд

К ней прилагается что-то неприятное?

– Да. В связи с тем, что Москва и вообще центр европейской России будут находиться на восточной периферии циклона, насыщенные влагой воздушные массы будут перемещаться с юга, кроме того, пройдет фронтальный раздел, все это приведет к тому, что будет не только тепло, но и ветрено, 15-17 метров в секунду. Плюс снег, можно даже говорить о сильных снегопадах.

Сочетание порывов ветра и снега, конечно же, приведет к метели. И к заносам на дорогах.
- Роман Вильфанд
Фото: Global Look Press

Для Москвы это не так страшно (поскольку столица плотно застроена), а в Подмосковье это будет очень хорошо заметно. И не только в Подмосковье, но и в других городах не столь застроенных, как Москва.

Все это продолжится в воскресенье, 26 декабря?

– В воскресенье температура сохранится такая же, но интенсивность осадков уменьшится. Но все равно, поскольку ветер будет около 18 м/сек, то даже тот небольшой снег, который будет, все равно приведет к метели. Вот такая достаточно жесткая погода. Если идти против ветра, то даже небольшой снег будет создавать очевидный дискомфорт.

К понедельнику погода успокоится?

– В понедельник – переходный день, вполне умеренная погода. Хотя порывов ветра не прогнозируется, но все-таки он еще будет в диапазоне 5-10 м/ сек. Станет холоднее – ночные температуры будут уже -11-130С, по области до -160С. Дневные – в диапазоне -7-90С, но это максимальные температуры.

Такой температурный фон – это на пару градусов ниже нормы. Существенных осадков не ожидается.

Фото: Global Look Press

Солнышко-то увидим?

– Начиная со вторника (вторник, среда, четверг) устанавливается хорошо выраженный циклон, давление достаточно высокое, погода облачная, с прояснениями, то есть, солнышко мы будем видеть.

Но это будет морозная погода – при антициклоне всегда идет интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, вымораживание приземного слоя воздуха. И уже в ночь на вторник температура будет в диапазоне от -130С до -180С, дневные температуры – ниже отметки -100С (даже от -150С). Повторяю, это максимальные температуры.

В среду мороз еще усилится -18-230С ночью и днем около -150С. Другими словами, температурный фон примерно на 6-70С ниже нормы.

Холодно, но штиль и солнышко будет проглядывать. И поэтому мороз не будет восприниматься так же негативно, как на прошлой неделе, когда температуры были примерно такие же, но ветер и насыщенный влагой воздух создавали ощущение сильного мороза.

Мы почти приблизились к новогодней ночи – 30 и 31 декабря.

– Говорить о потеплении в эти дни не приходится, но все-таки некоторое повышение температуры намечается. В четверг и в пятницу дневные температуры будут около -100С.

А вот дальше начинается уже вопрос: какой же будут новогодняя ночь и первый день нового года?

Фото: Андрей Струнин

Да, это всех волнует.

– Видите ли, есть понятие – бифуркация, когда решение идет по определенной траектории, а в какой-то момент происходит раздвоение. На сегодняшний день все физико-математические модели общей циркуляции, которые есть и в Гидрометцентре, и у наших зарубежных коллег из ведущих метеорологических центров (с которыми мы обмениваемся информацией), дают разные результаты, и, соответственно, разный прогноз.

Буквально в пятницу мы в Гидрометцентре обсуждали это очень детально. И вот прогноз все-таки выпущен.

Так чего все-таки ждать?

– Прогноз звучит так.

В новогоднюю ночь, температура минус 10-15. Дневные температуры от минус 7 до минус 12 градусов. И небольшой снег.
- Роман Вильфанд

И все-таки это прогноз неуверенный? Все может оказаться не так?

– Да, поскольку есть несколько вариантов развития погоды. И этот прогноз еще будет уточняться, корректироваться – в понедельник и позже, когда уже будет более понятно, по какой траектории будет развиваться ситуация.

Часто так случается, что прогноз не удается сделать буквально до самого конца?

– Удивительно, но так бывает. Мы же с детства привыкли к тому, что в новогоднюю ночь происходят волшебства, какие-то совершенно невероятные трансформации. Все-таки это новогодняя ночь, тут еще целый ряд сил включается. И как наши математики ни пытаются в прогностических уравнениях описать эти волшебные силы, пока не получается. Но мы надежды не оставляем. Видимо, Дед Мороз вмешивается в наши прогнозы, – шутит Роман Вильфанд.

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