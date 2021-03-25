Роман Вильфанд о том, какой будет погода в новогоднюю ночь

Для Москвы это не так страшно (поскольку столица плотно застроена), а в Подмосковье это будет очень хорошо заметно. И не только в Подмосковье, но и в других городах не столь застроенных, как Москва.

– Все это продолжится в воскресенье, 26 декабря?

– В воскресенье температура сохранится такая же, но интенсивность осадков уменьшится. Но все равно, поскольку ветер будет около 18 м/сек, то даже тот небольшой снег, который будет, все равно приведет к метели. Вот такая достаточно жесткая погода. Если идти против ветра, то даже небольшой снег будет создавать очевидный дискомфорт.

– К понедельнику погода успокоится?

– В понедельник – переходный день, вполне умеренная погода. Хотя порывов ветра не прогнозируется, но все-таки он еще будет в диапазоне 5-10 м/ сек. Станет холоднее – ночные температуры будут уже -11-130С, по области до -160С. Дневные – в диапазоне -7-90С, но это максимальные температуры.

Такой температурный фон – это на пару градусов ниже нормы. Существенных осадков не ожидается.