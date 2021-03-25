Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:11

«Путин, не нужно бороться с ценами, мы можем еще чуть-чуть затянуть пояса»

В сети иронизируют над словами президента, призывающего власти бороться с инфляцией и ростом цен, потому что «каждый год происходит одно и то же»

Фото: Global Look Press

Владимир Путин заявил, что российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен.

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Но в соцсетях почему-то от этой новости народ в ладоши хлопать не захотел…

«Страну надо поднимать, экономику, а не выдавать людям раз в год по 10 000 рублей. Если страна будет богатой и сильной экономически, если ее товары пойдут на экспорт, её будут не бояться как дикую и отсталую, не цивилизованную, а уважать. Почему не идём этим путём?» - задаёт риторический вопрос читатель.

«Почему он призывает всегда, а не наказывает за не исполнение? Он что, все пытается кого-то уговорить?» - не понимает россиянин.

 «Я как получал 1200 рублей в месяц от государства за уход за пожилым человеком, так и получаю. И эта сумма не индексировалась уже несколько лет. Так что высказывание президента к таким как я гражданам не относится. Или мы уже не граждане?» - уточняет мужчина средних лет.

«Каждый год одно и то же. Сам же неоднократно говорил, что при капитализме государство не вмешивается в ценообразование. Двойные стандарты», - подметил пенсионер.

«Естественно никто ничего делать не будет, но изобразить бурную деятельность надо», - считает студент.

«Нет! Не нужно господин Путин, я могу ещё чуть-чуть затянуть пояс»

«Ну, раз Путин призвал, то людей конечно защитят от роста цен», - ироничен читатель.

«Чтобы люди не пугались роста цен, надо держать их подальше от полок с продуктами...» - звучит ещё один ироничный комментарий.

«Кому отправлены эти призывы?!» - вообще не понял москвич.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 4 минуты назад

«Они пытаются ответственность возложить на нас»: шахтёр из Белова высказался о клятве горняка

Политика 8 минут назад

«Теперь о вашем задержании узнает примерно никто»: замперед московского «Яблока» прокомментировал блокировку «ОВД-Инфо»*

Общество 47 минут назад

Суд над геймером и орден для Ильи Резника: новости к утру 25 декабря

Общество 1 час назад

МЧС создаст реестр коррупционеров

Общество 2 часа назад

«Будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты»: в сети продолжают обсуждать слова Путина об индексации пенсий

Общество 2 часа назад

«Фантазёр, ты меня называла…» В сети считают, что Google не заплатит многомиллиардный штраф, который ему выписали

Общество 11 часов назад

Наказания за реабилитацию нацизма, за протоиерейские изнасилования и за неудаление контента о Навальном: новости к полуночи 24 декабря

Политика 12 часов назад

Работал один, но получал за четверых: в Туле задержали депутата-единоросса

Общество 13 часов назад

Вторую пятницу подряд Минюст признает иноагентами ЛГБТ-организации

Общество 14 часов назад

В Саратове экс-омбудсмена лишили звания «Почётного гражданина» за критику прокурора

Общество 16 часов назад

Сванидзе о приговоре студенту, помочившемуся на стенд с ветераном ВОВ: «Хулиганство несомненно, но 15 суток – красная цена»

Происшествия 16 часов назад

ДТП с поездом и автобусом на Алтае. Видео

Политика 16 часов назад

Слон и моська

Общество 16 часов назад

Meta вслед за Google получила миллиардный штраф. Правозащитница уверена, что «приземление» компаний выведет их с рынка РФ и приведёт к обнищанию многих россиян

Политика 16 часов назад

Олег Шеин: «Главное в повестке - инфляция и рост цен»

Общество 17 часов назад

Сегодня у Познера будет гусь

Политика 17 часов назад

Путин: Запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты прошёл безупречно

Общество 18 часов назад

Обезопасила себя от интернета: Из аккаунта Мизулиной-младшей пропали все фото в одежде люксовых брендов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика