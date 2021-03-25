«Путин, не нужно бороться с ценами, мы можем еще чуть-чуть затянуть пояса»

Владимир Путин заявил, что российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен.

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Но в соцсетях почему-то от этой новости народ в ладоши хлопать не захотел…

«Страну надо поднимать, экономику, а не выдавать людям раз в год по 10 000 рублей. Если страна будет богатой и сильной экономически, если ее товары пойдут на экспорт, её будут не бояться как дикую и отсталую, не цивилизованную, а уважать. Почему не идём этим путём?» - задаёт риторический вопрос читатель.

«Почему он призывает всегда, а не наказывает за не исполнение? Он что, все пытается кого-то уговорить?» - не понимает россиянин.

«Я как получал 1200 рублей в месяц от государства за уход за пожилым человеком, так и получаю. И эта сумма не индексировалась уже несколько лет. Так что высказывание президента к таким как я гражданам не относится. Или мы уже не граждане?» - уточняет мужчина средних лет.

«Каждый год одно и то же. Сам же неоднократно говорил, что при капитализме государство не вмешивается в ценообразование. Двойные стандарты», - подметил пенсионер.

«Естественно никто ничего делать не будет, но изобразить бурную деятельность надо», - считает студент.

«Нет! Не нужно господин Путин, я могу ещё чуть-чуть затянуть пояс»

«Ну, раз Путин призвал, то людей конечно защитят от роста цен», - ироничен читатель.

«Чтобы люди не пугались роста цен, надо держать их подальше от полок с продуктами...» - звучит ещё один ироничный комментарий.

«Кому отправлены эти призывы?!» - вообще не понял москвич.