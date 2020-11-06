«Первое слово съела корова»: депутат-сексист из Госдумы заявил, что слово женщины в семье – второе, из-за чего стал объектом насмешек в Твиттере
Коммунист Александр Ющенко выставил себя на посмешище из-за неудачной попытки объяснить этимологию слова «замуж»
Уроженец Башкортостана, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в эфире НТВ разразился речью против феминизма и поделился своими патриархальными интерпретациями об особенностях словообразования:
«Женщина выходит замуж, она не выходит “перед мужем”, она выходит замуж, и в семье ее слово – второе»
При этом даже мужчины-ведущие шоу несколько опешили от такого классического сексизма в исполнении депутата.
В русскоязычном сегменте Твиттера, где тема женской эмансипации является более чувствительной, чем на федеральном телеканале, такую реплику восприняли даже не с критикой, а с иронией.
«Первое слово съела корова. Уровень аргументации, достойный наших депутатов», – пишет пользовательница под ником Ярён. «Как же они любят прикрываться мифическими "семейными ценностями". Скажите уже, что просто ненавидите женщин», – добавляет феминистка Салқынай wimmin.
«А если женщина "вступает" в "брак", то как они это семантически раскрывают? Вляпалась ли она во что-то изначально неправильно сделанное?» – шутит девушка Manic pixie dream girl.
Отдельные твиттерские поупражнялись в шутках над депутатом-«филологом». Mikhail Fayto заметил: «Дело Задорнова живо и множится». Напомним, сатирик Михаил Задорнов прославился своими квазиэтимиологическими исследованиями, от которых ужасались ученые на кафедрах языковедения.
«Слово спина состоит из слов СПИ и НА, спать допустимо только так», «Самолёт состоит из слов САМ и ЛЕТ, по какой причине у нас такие такие затраты на топливо» – шутит пользователь с псевдонимом «Свой за травоядного».
«Мужчина женится, он не "замещает собой жену", он женится, и в семье его желаниями становятся желания жены», – переигрывает логику депутата аккаунт с ником «Злобная новогодняя жопа». «Муж – голова, а жена – шея. Вот в моих отношениях две шеи, поэтому мне так нравятся жирафы», – шутит девушка-лесбиянка @twanttobealighi.
Примечательно, что именно депутат Ющенко, член КПРФ, совсем недавно требовал возбудить против Владимира Жириновского дело о разжигании социальной розни.