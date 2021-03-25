«Фантазёр, ты меня называла…» В сети считают, что Google не заплатит многомиллиардный штраф, который ему выписали
Россияне так и представляют, как сотрудники компании перед Новым годом бегают и собирают деньги, чтобы «забить под потолок семь вагонов»
В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещённой информации.
«По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП Google LLC признан виновным. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», - сообщила пресс-служба Таганского районного суда.
Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.
В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.
Оборотный штраф - максимальное наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
Ранее, без учёта сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google возросла до 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.
Вот только в соцсетях россияне считают, что выписать штраф и получить его – это две большие разницы.
«Жалко сотрудников Гугла, наверное сейчас перед праздниками бегают деньги собирают, шутка ли семь вагонов загрузить под потолок», - иронично написал читатель.
«Все делают для того, чтобы из России все уходили. Опять переобуемся в лапти и будем щёлкать тумблерами. Такими легче управлять. Сами они, и их детишки, живущие в Европе, вряд ли откажутся от Гуглов», - в бешенстве россиянин.
«Это ещё не значит, что они заплатят», - уверен студент.
«Согласен. «Назначил» и «взыскал» - это вообще-то разные вещи. Назначить они могут хоть триллион, а вот пусть попробуют взыскать», - пишет москвич.
«Фантазёр, ты меня называла... Фантазёр, мы с тобою не пара...» - вспомнил старую добрую песню пенсионер.
«Вот бы этот штраф пенсионерам раздали, так нет - себе заберут...» - подумал о нуждающихся слоях населения петербуржец.
«Google, заблокируйте сервисы, выписавшим вам этот штраф товарищам... Может, и соображалка у них включится...» - считает уралец.
«Ну, вот и черта подведена с максимальным штрафом. Теперь только полностью закрыть и оставить без функционала смартфонов 90% молодёжи. Это самоубийство. Бизнес рухнет, а люди не простят. Глупо и страшно», - уверен юрист.
«С первой пенсии начнут платить», - завершается обсуждение ещё одним ироничным комментарием.