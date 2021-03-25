«Фантазёр, ты меня называла…» В сети считают, что Google не заплатит многомиллиардный штраф, который ему выписали

В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

«По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП Google LLC признан виновным. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», - сообщила пресс-служба Таганского районного суда.

Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.

В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.

Оборотный штраф - максимальное наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Ранее, без учёта сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google возросла до 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.

Вот только в соцсетях россияне считают, что выписать штраф и получить его – это две большие разницы.

«Жалко сотрудников Гугла, наверное сейчас перед праздниками бегают деньги собирают, шутка ли семь вагонов загрузить под потолок», - иронично написал читатель.

«Все делают для того, чтобы из России все уходили. Опять переобуемся в лапти и будем щёлкать тумблерами. Такими легче управлять. Сами они, и их детишки, живущие в Европе, вряд ли откажутся от Гуглов», - в бешенстве россиянин.

«Это ещё не значит, что они заплатят», - уверен студент.

«Согласен. «Назначил» и «взыскал» - это вообще-то разные вещи. Назначить они могут хоть триллион, а вот пусть попробуют взыскать», - пишет москвич.

«Фантазёр, ты меня называла... Фантазёр, мы с тобою не пара...» - вспомнил старую добрую песню пенсионер.

«Вот бы этот штраф пенсионерам раздали, так нет - себе заберут...» - подумал о нуждающихся слоях населения петербуржец.

«Google, заблокируйте сервисы, выписавшим вам этот штраф товарищам... Может, и соображалка у них включится...» - считает уралец.

«Ну, вот и черта подведена с максимальным штрафом. Теперь только полностью закрыть и оставить без функционала смартфонов 90% молодёжи. Это самоубийство. Бизнес рухнет, а люди не простят. Глупо и страшно», - уверен юрист.

«С первой пенсии начнут платить», - завершается обсуждение ещё одним ироничным комментарием.