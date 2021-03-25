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«Будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты»: в сети продолжают обсуждать слова Путина об индексации пенсий

Россияне уверены, что в реальности к 5-7% индексации нужно в реальности прибавить ноль, чтобы сравняться с инфляцией

Фото: Global Look Press

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова заявила, что уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года.

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина пару дней назад один из журналистов обратил внимание на то, что в будущем году пенсии вырастут на 5,9 процента, что ниже уровня инфляции. Президент заверил, что «правительство примет все необходимые меры для индексации пенсионных выплат с учётом повышения цен».

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство», - сказала Бибикова. Она пояснила, что сейчас «ждём определения уровня инфляции по итогам года».

Парламентарий полагает, что это решение может быть оформлено законопроектом, в этом случае «сенаторы готовы оперативно его рассмотреть».

Вместе с тем кабинет министров может принять это «своим постановлением», добавила она. Сенатор пояснила, что это будет некая компенсация с учётом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.

Бибикова также считает, что средства в бюджете на эти выплаты есть, раз об этом заявил глава государства.

В соцсетях, впрочем, в эти заявления не особо-то верят.

«Социальную пенсию поднимите! Вообще 500 рублей после оплаты ЖКХ остаётся», - требует читатель.

«Компенсация и индексация - совершенно разные вещи. Компенсация не позволит повысить уровень жизни на постоянной основе это просто очередная подачка!» - уверен пенсионер.

«А за сколько прошедших лет будет эта компенсация? Хорошо бы за последние 20!» - считает мужчина в возрасте.

«То есть будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты! Пенсионеры, вы этого хотели, проголосовав за вашего кумира?» - уточнил москвич.

«Не так ли давно одна барышня скромно вещала, что инфляция достигла двузначных показателей?» - вспомнил слова Набиуллиной читатель.

«Не надо нам некую компенсацию. Исполняйте Конституцию и индексируйте пенсии с учётом инфляции. Хватит обманывать пенсионеров!» - требует сибиряк.

«В 2021 году Путин озвучил: "Цена некоторых продуктов повысилась на 76%, лекарства более, чем на 100". О каких 5-7% индексации речь? Ноль надо прибавить, если есть у власти совесть…» - подсчитал экономист.

«Уровень пенсионного возраста лучше вернуть на прежний и цены», - нашёл выход из ситуации уралец.

«Индексация на уровень инфляции - это тренд на сохранение нищеты. Если сейчас всё было хорошо, то да, компенсация на уровне инфляции, сохранило бы ситуацию. Сегодня продуктовая инфляция уже на уровне 12%, а может быть и выше. Пока компенсации дойдут, пенсионеры сильно похудеют...» - считает дальневосточник.

«Это будет некая компенсация», значит опять индексации по факту инфляции не будет. Дурят пенсионеров», - считает студент.

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