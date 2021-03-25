«Будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты»: в сети продолжают обсуждать слова Путина об индексации пенсий

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова заявила, что уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года.

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина пару дней назад один из журналистов обратил внимание на то, что в будущем году пенсии вырастут на 5,9 процента, что ниже уровня инфляции. Президент заверил, что «правительство примет все необходимые меры для индексации пенсионных выплат с учётом повышения цен».

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство», - сказала Бибикова. Она пояснила, что сейчас «ждём определения уровня инфляции по итогам года».

Парламентарий полагает, что это решение может быть оформлено законопроектом, в этом случае «сенаторы готовы оперативно его рассмотреть».

Вместе с тем кабинет министров может принять это «своим постановлением», добавила она. Сенатор пояснила, что это будет некая компенсация с учётом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.

Бибикова также считает, что средства в бюджете на эти выплаты есть, раз об этом заявил глава государства.

В соцсетях, впрочем, в эти заявления не особо-то верят.

«Социальную пенсию поднимите! Вообще 500 рублей после оплаты ЖКХ остаётся», - требует читатель.

«Компенсация и индексация - совершенно разные вещи. Компенсация не позволит повысить уровень жизни на постоянной основе это просто очередная подачка!» - уверен пенсионер.

«А за сколько прошедших лет будет эта компенсация? Хорошо бы за последние 20!» - считает мужчина в возрасте.

«То есть будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты! Пенсионеры, вы этого хотели, проголосовав за вашего кумира?» - уточнил москвич.

«Не так ли давно одна барышня скромно вещала, что инфляция достигла двузначных показателей?» - вспомнил слова Набиуллиной читатель.

«Не надо нам некую компенсацию. Исполняйте Конституцию и индексируйте пенсии с учётом инфляции. Хватит обманывать пенсионеров!» - требует сибиряк.

«В 2021 году Путин озвучил: "Цена некоторых продуктов повысилась на 76%, лекарства более, чем на 100". О каких 5-7% индексации речь? Ноль надо прибавить, если есть у власти совесть…» - подсчитал экономист.

«Уровень пенсионного возраста лучше вернуть на прежний и цены», - нашёл выход из ситуации уралец.

«Индексация на уровень инфляции - это тренд на сохранение нищеты. Если сейчас всё было хорошо, то да, компенсация на уровне инфляции, сохранило бы ситуацию. Сегодня продуктовая инфляция уже на уровне 12%, а может быть и выше. Пока компенсации дойдут, пенсионеры сильно похудеют...» - считает дальневосточник.

«Это будет некая компенсация», значит опять индексации по факту инфляции не будет. Дурят пенсионеров», - считает студент.