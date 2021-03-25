Сванидзе о приговоре студенту, помочившемуся на стенд с ветераном ВОВ: «Хулиганство несомненно, но 15 суток – красная цена»

Сегодня Мосгорсуд приговорил к четырём годам лишения свободы 19-летнего Матвея Юферова. В конце ноября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помочился на портрет ветерана ВОВ Анатолия Фролова на Измайловском бульваре в столице. Ситуацию запечатлели на камеру и выложили в Сеть.

Истцом в деле выступил сын ветерана. Дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма.

Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал приговор:

«Я не знаю обстоятельств, но я бы, конечно, ему со смелой душой 15 суток отвесил. Потому что это хулиганство. Но, конечно, не 4 года. Не знаю, в каком он был состоянии, знал ли он, что это ветеран. Хулиганство несомненно, но 15 суток – красная цена. Наказывать за такие вещи надо, но 4 года это ужас»

Напомним, 19 ноября в одной из пермских многоэтажек соседи не дали судебным приставам выселить на улицу жертв черных риелторов – 93-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Халиду Чуганаеву и её дочь. Только после обращения депутата Госдумы прокуратура занялась проверкой и защитой прав ветерана.