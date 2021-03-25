Сегодня у Познера будет гусь

Уходящий год очень сильно на всех повлиял и продолжает влиять, произошло много разных событий, но Владимиру Познеру 2021-й запомнился прежде всего пандемией. Новый год (31 декабря) он встретит в кругу близких друзей. А на длинные десятидневное каникулы он посетит Португалию, а потом Соединённые Штаты.

– Это очень советская вещь, потому что вообще всегда это было Рождество, которое в Советском Союзе практически отменили, – телеведущий напомнил «Собеседнику», что в других странах Новый год не встречают никаким ужином. – Во всем мире Новый год отмечают, но это не является тем праздником, когда вокруг стола собираются семья, близкие друзья и т. д. Очень часто дожидаются 12:00, выпивают бокал шампанского и уходят спать.

В этом смысле гораздо большим праздником в Америке является День Благодарения, когда семья ест индейку. Главным же новогодним праздником во многих странах является Рождество, причём католическое с 24 на 25 декабря, а не православное, которое опаздывает на 13 дней, потому что живёт по устаревшему Юлианскому календарю, а не Григорианскому. Мы, например, будем отмечать сегодня. Вся наша семья сядет сегодня за стол и у нас будет гусь, – заключил Владимир Познер.