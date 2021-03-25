ВОЗ против массовой вакцинации детей, названы сроки появления симптомов омикрон-штамма, главное к 23 декабря

ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от COVID-19. Как передает ТАСС, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний и в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп, подверженных наибольшему риску.

Названы сроки появления симптомов омикрон-штамма коронавируса. Инкубационный период при заражении новым штаммом составляет три-шесть дней, но симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после инфицирования, или через день после контакта с зараженным. Об этом рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Региональные власти смогут сами определять тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает «Коммерсант», правительство опубликовало поправки к постановлению 1178, согласно нему, регионы смогут самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам, не уложившиеся в этот объем должны будут платить за электричество по более высокому тарифу, регионы также смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения. Как отмечается, объем минимального льготного потребления будут устанавливаться по методическим указаниям ФАС, которые будут разработаны в течение двух месяцев. Поводом для изменений стали жалобы энергетиков на фермы по майнингу криптовалюты, которые маскируются под жилые дома и покупают электроэнергию по низким тарифам.

В 2022 году право на пенсию будут иметь женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 лет. Как рассказала агентству «Прайм» заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова, право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, – в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года – в 61,5 года. Тарасова напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий, таких как достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента. Как отмечается, в В2021 году необходимо было иметь не менее 12 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента должна была составлять не менее 21, то в следующем году россияне должны иметь не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23.4.