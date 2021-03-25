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«Россию нельзя победить» и «давайте перевернем страницу». Путин ответил на вопрос про Навального

Пресс-конференция с президентом проходит сейчас в Москве

Фото: Скриншот с трансляции

Президент России на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос про отравление оппозиционера Навального и иноагентов.

«Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы», – заявил он и добавил, что Россия неоднократно обращалась к западным странам и просила подтверждения того, что Навальный был отравлен, но ответа не получила. 

«Если нечего ответить, давайте перевернем эту страницу», – сказал он.

По словам президента, у нас в стране доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче и нет уголовного наказания за это. 

«Этот закон придуман в Великобритании, принят в 30-е годы, он действует сейчас. Там 0,034 организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление? У нас такой же объём. А в чём разница? А в том, что там, если вы не остановили свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Пятёрочка!» – добавил он.

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