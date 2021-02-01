«Погибнут сотни собак и кошек». В Москве зооприют хотят переселить на мусорный полигон

Столичный Кожуховский муниципальный приют для животных, в котором содержатся 3000 собак и более 400 кошек, собираются переселить на полигон «Малинки», рассказывают волонтеры в своем Instagram. Они предупреждают, что это решение может повлечь за собой гибель домашних животных и просят оставить их на месте.

Новое место расположено в 85 километрах от старого, на 41-м километре от МКАД. Ездить так далеко многие волонтеры не смогут. Это приведет к тому, что с животными некому будет гулять, их некому будет осматривать, кормить, поить и убирать за ними.

Не смогут продолжить помогать обитателям приюта и команда врачей, которые занимаются этим сейчас. Куда сложнее станет добраться до приюта тем, кто хочет забрать животное к себе домой.

Всё это, как поясняют волонтеры, «приведет к гибели сотен собак и кошек»: «Мы требуем оставить приют на территории ВАО и сохранить транспортную доступность как на личном, так и на общественном транспорте», — пишут они.