Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:30

«Погибнут сотни собак и кошек». В Москве зооприют хотят переселить на мусорный полигон

Это в 41 км за МКАДом. Добраться туда волонтеры и врачи не смогут, как и потенциальные хозяева животных

Фото: АГН "Москва"

Столичный Кожуховский муниципальный приют для животных, в котором содержатся 3000 собак и более 400 кошек, собираются переселить на полигон «Малинки», рассказывают волонтеры в своем Instagram. Они предупреждают, что это решение может повлечь за собой гибель домашних животных и просят оставить их на месте.

Новое место расположено в 85 километрах от старого, на 41-м километре от МКАД. Ездить так далеко многие волонтеры не смогут. Это приведет к тому, что с животными некому будет гулять, их некому будет осматривать, кормить, поить и убирать за ними.

Не смогут продолжить помогать обитателям приюта и команда врачей, которые занимаются этим сейчас. Куда сложнее станет добраться до приюта тем, кто хочет забрать животное к себе домой.

Всё это, как поясняют волонтеры, «приведет к гибели сотен собак и кошек»: «Мы требуем оставить приют на территории ВАО и сохранить транспортную доступность как на личном, так и на общественном транспорте», — пишут они.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 12 часов назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 28 минут назад

СК проверяет Артемия Лебедева после его поста о том, что «святые были обычными алкашами»

Общество 51 минуту назад

Научное исследование. У привитых вакциной «Спутник V» обнаружили антитела к омикрону

Общество 1 час назад

«Цирк какой-то!» следователи вызвали на допрос журналиста из-за просмотра видео в интернете

Происшествия 1 час назад

Пока глава Бурятии был в Сирии, в регионе ввели режим ЧС. В минус 30 без отопления остались почти 800 домов, детсады закрыли

Общество 2 часа назад

Минприроды назначило главой природоохранной организации человека, пытавшегося продать тигра Амура

Общество 2 часа назад

Критиковавший Кадырова блогер сообщил о похищении 9 родственников и попросил обратиться к Путину

Общество 2 часа назад

«Незваный "гость" из Украины»: Поклонская показала видео с неизвестным, проникнувшим на территорию ее дома в Крыму

Происшествия 3 часа назад

Задержана мать малолетних детей, которая задушила их шарфом, а затем выбросила в овраг

Общество 3 часа назад

ВОЗ против массовой вакцинации детей, названы сроки появления симптомов омикрон-штамма, главное к 23 декабря

Общество 12 часов назад

Немцев ограждают от RT, депутат перепутал Донбасс с Дубаем, «Новую» не позвали к Путину. Главное к полуночи 22 декабря

Общество 13 часов назад

Губернатор пожаловался, что денег ему едва хватает на ипотеку, а на новое авто – уже нет

Общество 13 часов назад

Суд отправил в СИЗО ректора Казанского университета в связи с делом о заказных убийствах

Политика 14 часов назад

Команда Навального нашла у депутата Госдумы и экс-главы ДНР незадекларированную квартиру в Дубае

Общество 15 часов назад

«Образец российского предпринимателя»: На 89 году жизни скончался меценат Дмитрий Зимин

Общество 15 часов назад

Самый удачный район для проживания в Санкт-Петербурге

Политика 15 часов назад

В сербском медиарегуляторе заявили, что RT мог получить лицензию на вещание незаконно

Общество 16 часов назад

В Госдуме потребовали от Бастрыкина разобраться с росгвардейцами, издевавшимися над спасателем

Общество 17 часов назад

Адвокаты требуют от ФСБ извинений за пьяного полковника, назвавшего их «животными»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика